Зеленский жестко ответил Макрону: Не понимаю, что такое унижение России

Президент напомнил, что Кремль много лет нарушает договоренности с Украиной и Западом

Зеленский объяснил Макрону, как он относится к возможному поиску компромиссов с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию" и после завершения боевых действий "искать выход дипломатическим путем".

Зеленский в интервью редактору Financial Times Рули Халаф заявил:

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"Я не совсем понимаю, что такое "унижение России". Мы говорим о многих годах? О том, что все эти много лет, больше восьми лет они убивают наших людей? О чем мы говорим?"

Глава государства отметил, что Макрон хорошо разбирается в переговорном процессе между Украиной и Россией как один из лидеров "нормандской четверки".

"Он прекрасно разбирается в деталях Минского документа. Он прекрасно понимает в деталях всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Норманди-4" – невыполнение этих договоренностей, постоянный срыв этих договоренностей, постоянные срывы введенного режима прекращения огня, срывы обмена пленными. О каких унижениях мы говорим?" – подчеркнул он.

Как отметил Зеленский, он даже не считает, что унижают Украину, "потому что это – слабая позиция".

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