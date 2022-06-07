Зеленский жестко ответил Макрону: Не понимаю, что такое унижение России

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию" и после завершения боевых действий "искать выход дипломатическим путем".
Зеленский в интервью редактору Financial Times Рули Халаф заявил:
"Я не совсем понимаю, что такое "унижение России". Мы говорим о многих годах? О том, что все эти много лет, больше восьми лет они убивают наших людей? О чем мы говорим?"
Глава государства отметил, что Макрон хорошо разбирается в переговорном процессе между Украиной и Россией как один из лидеров "нормандской четверки".
"Он прекрасно разбирается в деталях Минского документа. Он прекрасно понимает в деталях всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Норманди-4" – невыполнение этих договоренностей, постоянный срыв этих договоренностей, постоянные срывы введенного режима прекращения огня, срывы обмена пленными. О каких унижениях мы говорим?" – подчеркнул он.
Как отметил Зеленский, он даже не считает, что унижают Украину, "потому что это – слабая позиция".
"Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом", – заявил президент.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"