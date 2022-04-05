Жителей Чернигова просят пока не возвращаться в город – ОВА

В городе большая проблема с коммуникациями, сейчас работают над их возобновлением

Вячеслав Чаус просит пока не возвращаться в Чернигов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигов и близлежащие населенные пункты пока запрещено возвращаться. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями в городе.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

Реклама

Он подчеркнул, что жители Чернигова все чаще оставляют запросы, звонки и сообщения о возвращении в город.

"Не нужно этого сейчас делать. Чернигов мы отстроим, но на это нужно время. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями города, которые на многих участках уничтожены. Чем меньше ресурсов сейчас будет потреблять Чернигов, тем быстрее мы его восстановим. Я понимаю желание каждого вернуться в город, но прошу это желание носить с собой в сердце пока", – сказал Чаус.

Он добавил, что когда коммуникации будут возобновлены и будет возможность вернуться, об этом обязательно скажут.

По словам Чауса, коммуникации попытаются восстановить относительно быстро, как это возможно в этих условиях.

Реклама

В Киев еще тоже рано возвращаться

Мэр Киева Виталий Кличко 4 апреля призвал горожан не торопиться возвращаться в столицу. Отсрочить возврат он просит еще не менее недели.

Он подчеркнул, что в пригородах столицы вероятность минирований остается слишком высокой.

"В городе большое количество блокпостов. До конца этой недели просьба отсрочить возвращение. Потом мы сможем четко сказать (можно ли безопасно вернуться. – Ред.). Понимаю, что все устали, но ради безопасности каждого – прислушайтесь к рекомендациям", – отметил Кличко.

Также по его словам, вероятно, что еще могут быть ракетные обстрелы столицы Украины.

Реклама

Раньше мы писали: