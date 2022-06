"Зло з Мордору": Резніков потролив Росію перед самітом "Рамштайн-3" (фото)

Українська делегація на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим прибула до Брюсселя на саміт "Рамштайн-3" для обговорення військової допомоги Україні.

Міноборони України провело паралелі між самітом та сюжетом книги "Володар кілець" Толкіна. Росію порівняли з Мордором, якому протистоять народи Середзем'я.

З 9 of the New Age.

Спільнота Elrond є придбанням всіх інших народів у Середній-Earth до обговорення того, щоб жити за межами Evil від Mordor. Delegation is led by @oleksiireznikov pic.twitter.com/rWLneIRI38