"Гепард", "Цезар" та "Зоряний слід": що відомо про нову зброю Заходу для ЗСУ

У Німеччині, на авіабазі ВПС США Рамштайн, відбулася зустріч міжнародної Консультативної групи щодо надання подальшої військової допомоги Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії. На заході за участю міністрів понад 40 країн було ухвалено рішення виділити нашій країні додаткове озброєння. Сайт "Сьогодні" з'ясував, яку зброю отримає Україна від західних партнерів та наскільки вона є ефективною.

Як повідомляє ВBC , саміт пройшов під головуванням глави Пентагону Ллойда Остіна, який заявив, що Україна може перемогти у війні, якщо у неї буде необхідна техніка та важке озброєння.

"Ми ведемо теплу, відверту та продуктивну дискусію з президентом Зеленським та його командою про нашу підтримку та матеріально-технічну базу, якої потребує Україна. Потреби України змінюються, оскільки битва перемістилася на Донбас та південь країни. Ми продовжимо робити все можливе, щоб перемогти їх", – заявив міністр оборони США.

На зустрічі також був присутній міністр оборони України Олексій Рєзніков. Чиновник передав західним партнерам список сучасного озброєння, необхідного Україні для повної перемоги над російським агресором та звільнення своїх територій.

"Кожен транш військової допомоги наближає нас до миру в Європі, зміцнює світову безпеку, справедливість та наближає нашу спільну перемогу над Росією", – написав Резніков на своїй сторінці у Twitter.

Щоб досягти повної війни над агресором і вилученням територій, ми потребуємо weapons. Modern weapons. A large number of modern heavy weapons.

I thank all of our partners for their military assistance. We are confident that it will continue. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/umBEEtuxqF