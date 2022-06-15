"Зло из Мордора": Резников потроллил Россию перед саммитом "Рамштайн-3" (фото)

Украинская делегация во главе с министром обороны Алексеем Резниковым прибыла в Брюссель на саммит "Рамштайн-3" для обсуждения военной помощи Украине.
Минобороны Украины провело параллели между саммитом и сюжетом книги "Властелин колец" Толкина. Россию сравнили с Мордором, которому противостоят народы Средиземья.
"Год 9 Новой Эры. Совет Элронда объединяет свободные народы Средиземья, чтобы обсудить, как победить Зло из Мордора. Делегацию возглавляет Алексей Резников", – пишет Минобороны в своем Twitter.
Year of 9 of the the New Age.— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 15, 2022
Council of Elrond is bringing together free nations of the Middle-Earth to discuss how to prevail over the Evil from Mordor. Delegation is led by @oleksiireznikovpic.twitter.com/rWLneIRI38
Чего ждать Украине от саммита "Рамштайн-3"
Напомним, министры обороны стран НАТО 15 июня на саммите "Рамштайн-3" в Брюсселе должны объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией.
По его словам, Украине необходимо получить:
- 1000 гаубиц калибра 155 мм;
- 300 РСЗО;
- 500 танков;
- 2000 единиц бронетехники;
- 1000 дронов.
В апреле по итогам саммита "Рамштайн-1" в Германии было принято решение выделить Украине дополнительное вооружение.
Германия согласилась передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" (правда, в каком количестве, пока держится в секрете), Франция обеспечит Киев самоходными артиллерийскими установками CAESAR (по данным СМИ, Украина получит 12 гаубиц), а Великобритания отправит в нашу страну переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.