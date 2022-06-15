"Зло из Мордора": Резников потроллил Россию перед саммитом "Рамштайн-3" (фото)

В Минобороны обсудят со "свободными народами Средиземья", как победить зло

Министр обороны сравнил путинскую Россию с Мордором / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская делегация во главе с министром обороны Алексеем Резниковым прибыла в Брюссель на саммит "Рамштайн-3" для обсуждения военной помощи Украине.

Минобороны Украины провело параллели между саммитом и сюжетом книги "Властелин колец" Толкина. Россию сравнили с Мордором, которому противостоят народы Средиземья.

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"Год 9 Новой Эры. Совет Элронда объединяет свободные народы Средиземья, чтобы обсудить, как победить Зло из Мордора. Делегацию возглавляет Алексей Резников", – пишет Минобороны в своем Twitter.

Year of 9 of the the New Age.

Council of Elrond is bringing together free nations of the Middle-Earth to discuss how to prevail over the Evil from Mordor. Delegation is led by @oleksiireznikovpic.twitter.com/rWLneIRI38 — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 15, 2022

Чего ждать Украине от саммита "Рамштайн-3"

Напомним, министры обороны стран НАТО 15 июня на саммите "Рамштайн-3" в Брюсселе должны объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией.

По его словам, Украине необходимо получить:

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1000 гаубиц калибра 155 мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

В апреле по итогам саммита "Рамштайн-1" в Германии было принято решение выделить Украине дополнительное вооружение.

Германия согласилась передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" (правда, в каком количестве, пока держится в секрете), Франция обеспечит Киев самоходными артиллерийскими установками CAESAR (по данным СМИ, Украина получит 12 гаубиц), а Великобритания отправит в нашу страну переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.