"Зло из Мордора": Резников потроллил Россию перед саммитом "Рамштайн-3" (фото)

Украинская делегация во главе с министром обороны Алексеем Резниковым прибыла в Брюссель на саммит "Рамштайн-3" для обсуждения военной помощи Украине.

Минобороны Украины провело параллели между саммитом и сюжетом книги "Властелин колец" Толкина. Россию сравнили с Мордором, которому противостоят народы Средиземья.

Year of 9 of the the New Age.

Council of Elrond is bringing together free nations of the Middle-Earth to discuss how to prevail over the Evil from Mordor. Delegation is led by @oleksiireznikovpic.twitter.com/rWLneIRI38