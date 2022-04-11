Злість на Бога та людей: головні тези з інтерв'ю Зеленського американському телеканалу CBS

Про війну в Україні знає весь світ, але зрозуміти, що відбувається в нашій країні, можуть тільки ті, хто знаходяться тут

Володимир Зеленський дав інтерв'ю програмі "60 хвилин" американського телеканалу CBS. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю програмі "60 хвилин" американського телеканалу CBS Український лідер розповів про те, як світ розуміє війну і про те, як об'єднаний Захід міг запобігти її. А також про цінності, які захищає, докази військових злочинів окупантів та необхідність допомоги Україні зброєю.

Сайт "Сьогодні" публікує головні заяви Зеленського.

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Чи розуміє світ, що відбувається в Україні

Президент України зазначив, що про війну в Україні знають у всьому світі, але зрозуміти, що насправді відбувається у нашій країні можуть лише ті, хто зараз перебуває в Україні.

"Я думаю, мало що розуміє світ про цю війну. Навіть українці, які зараз не живуть в Україні, які виїхали місяць чи рік тому з країни, навіть вони до кінця не розуміють. Хто розуміє війну? Ті, хто втратили щось на цій війні.А найглибше розуміють ті, хто втратив своїх рідних і близьких людей.Незважаючи на те, що я найбільше знаю про війну, як президент, але я не втратив свою сім'ю.Я знаю ціну цій війні, але так глибоко, як люди , які постраждали через загибель близьких, ніхто її не розуміє", – сказав Зеленський.

Ми захищаємо цінності, схожі на цінності Західного світу

За словами Зеленського, часто чує, що українці захищають цінності Західного світу.

Ми захищаємо свободу, свободу слова, демократію. Ми захищаємо здатність жити так, як сьогодні живе людина в сучасному світі. Що таке Західні цінності? У них там не такі цінності, як у нас? У США чи Європі не так само люблять дітей? У нас однакові цінності Ми захищаємо головну цінність – життя Право самому вибирати, що я сьогодні робитиму, якою мовою я хочу спілкуватися, з ким я хочу прокидатися, з ким хочу мати дітей, де мені жити, де заробляти і як витрачати свої гроші Я хочу бути мільйонером або хочу заробляти 5 доларів на день і відпочивати – це моє право і я його захищаю Це людські цінності і вони схожі із Західним світом Щоб не Росія вибирала, що мені робити і не вона вирішувала, як мені використовувати це право. Це право дав мені Бог та мої батьки", – сказав Зеленський.

Буча – тут не було людей, тут була смерть

Як розповів український президент, за час своєї каденції він часто стикався з людськими трагедіями, але те, що він побачив у Бучі неможливо порівняти з усіма, що він бачив раніше.

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"Я бачив багато трагедій, наприклад наслідки повені, люди залишалися без будинків. Але вони жили, я бачив життя, Ми з ними навіть жартували. Але тут не було людей, тут була смерть. Місто, в якому жили десятки тисяч людей, перетворилося на місто-примара. На вулиці 300 людей. Більше людей немає. Вулиці порожні, спалена російська військова техніка та розбиті машини звичайних людей. На вулицях жодного звуку, на вулицях смерть. Трупи прибирали з вулиць кілька днів. Це виглядає страшно", – сказав Зеленський.

Він також додав, що зустрів у Бучі місцевого жителя, дідуся 1937 року народження.

"Він мені сказав: "Я пережив другу світову війну і я не думав, що когось ненавидітиму більше, ніж нацистів", – згадав президент.

Злість і на Бога і на людей – за що така ненависть до нас?

Президент Зеленський вражений ненавистю росіян до українців.

"Кожен з нас глибоко вірить у Бога і в тебе злість на все, і на бога і на людей. За що? Невже так можливо? Що таке людина повинна зробити або народ, щоб її хотіли просто знищити. .) катували людей, у них ненависть до нас на людському рівні. Я не розумію – за що? Ненависть до знищення, я такого не бачив", – каже український лідер.

Україна збирає докази злочинів російських окупантів

Глава української держави зазначив, що наразі слідчі Офісу генпрокурора та СБУ збирають докази військових злочинів російських загарбників.

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"Багато аудіозаписів перехопило СБУ. Є відео, де вони займалися мародерством і відсилали до РФ. Є відеозаписи вбивств, є полонені, які розповіли, як вони вбивали людей. Льотчики в полоні, які бомбили цивільні об'єкти. Проводяться експертизи щодо вбитих. Доказів дуже багато", – розповів Зеленський.

Хто відповість за злочини військових РФ

Президент України впевнений, відповідати за звірства окупантів мають усі – від пересічного військового, який вчинив злочин до вищого політичного керівництва країни, що відправив солдата на війну в Україну.

"Всі, хто ухвалював рішення, віддавав накази, виконував їх – усі мають бути притягнуті до відповідальності. Є політики, які голосували за анексію, окупацію наших територій, я вважаю, що вони всі винні. Не можна сказати, що я наказав – захопити і окупувати, наприклад, Маріуполь, а потім сказати, що я не винен у тому, що коли захоплювали Маріуполь, комусь відрізали кінцівки і катували людей... Ти винний, бо відправив туди людей, які не в собі... Це ланцюжок і ви всі пов'язані. Тому що від твого наказу до виконання є відстань і на цій відстані трупи. Тому ви повинні все відповідати", – каже Зеленський.

Чи може Путін чи світова спільнота зупинити війну

Володимир Зеленський вважає, що президент Росії може зупинити війну та міг не допустити її виникнення.

"Путін міг зупинити. У них жорстка вертикаль виконання наказів, тому він міг, ми могли зустрітися раніше і говорити. Хотів він чи не хотів, я подобаюсь йому чи ні, чи ненавидить він мене як людину, я не знаю. Але це не про особистості, це про війну між двома державами. Я говорю про діалог між двома лідерами цих держав. Він міг цього запобігти. Так само як і зараз зупинити. Не можна закривати очі і говорити: "Ми цього не робили". Навіть якщо ти вважаєш, що ти цього не робив, ти повинен це сказати мені в очі, в очі світові, бо якщо ти цього не робив і вважаєш себе міцним чоловіком, то ти повинен кричати, що це не я, бо ти підставляєш усю свою державу. твоя держава буде за це відповідати, і ніхто цього не забуде... Вони думають, що якщо знищити Україну, ніхто не пам'ятатиме.По-перше, знищити весь народ неможливо, по-друге, весь світ цього не забуде. , технологічному світі.Все є: відео, аудіо. будуть книги, спогади, все буде", – каже Зеленський.

Президент також упевнений, що об'єднаний Захід також міг зупинити війну.

"Я вважаю, є високий відсоток того, що вони могли це зробити. Путін міг не чути мене як президента. Мені це зрозуміло, тому що у них імперські амбіції, велика держава з великою армією, але він не міг не чути США, Великобританію або весь об'єднаний Західний світ, Євросоюз. Він не міг чути їхньої жорсткої позиції. Вони могли на нього тиснути і він повинен був їх почути", – говорить Зеленський.

Чи відповідає Захід за війну в Україні

Володимир Зеленський упевнений, що Захід також відповідає за те, що сьогодні відбувається в Україні.

"Всі ми пам'ятаємо Другу світову війну. Чи несуть відповідальність країни, які не воювали, але через які Гітлер пройшов до Європи? Чи несуть відповідальність ті люди, в квартирах яких жили нацистські офіцери, ті підприємці, які варили каву нацистам? Чи несе весь світ відповідальність В першу чергу перед геноцидом єврейського народу?.. Так, несе!.. У мене немає юридичних претензій до НАТО або окремих країн-членів НАТО. Почнеться світова війна, я розумію і не можу тиснути на народи цих країн. Але чи несуть вони відповідальність? Так, я так вважаю", – наголосив президент.

Хто загравав із Путіним

Багато країн бояться погіршувати відносини з Росією, оскільки пов'язані з Москвою бізнесом та політикою, але є й ті, хто сміливо висловлює свій протест, підтримуючи Україну, вважає Зеленський.

"Я не вважаю, що всі загравали з Путіним, я бачив лідерів маленьких країн з великим серцем, серцем бійців. Маленькі Литва, Латвія, Естонія, я вважаю їх країнами з великим серцем, серцем лева. Вони першими відмовляться від енергоресурсів, багатьох речей. , будуть підтримувати Україну, засуджувати і називати війну війною.Вибір та труднощі з прийняттям різких рішень щодо Росії – у країн, у яких є великий бізнес.Німеччина, Франція, Італія, Португалія.Багато країн мають великі економічні інтереси, товарообіг, великі компанії, в яких є офіси в Росії і навпаки.Довгі історичні та культурні відносини.І тому вплив Росії там великий.Коли великий вплив, діаспора, бізнес впливають на лідера нації, ти не помічаєш, як починаєш загравати.Тому що ніхто не хоче вийти із зони комфорту, а боротися з Росією та Путіним, підтримуючи Україну – це вийти із зони політичного та фінансового комфорту і навіть ризикнути своєю кар'єрою, адже твій народ може не вибачити ть. Хоча ви бачили, народи виходили на площі та підтримували нас", – зазначив український президент.

Дипломатія призводила до знищення нації

За словами Зеленського, після того, як він став президентом, він не хотів ні з ким загравати, але хотів подобатися лідерам інших держав та покращити з ними стосунки.

"Коли ти граєш у дипломатію – жодного результату немає. Ще до війни я вмовляв Захід запровадити превентивні санкції проти Росії, дати нам відповідь: беруть нас до ЄС та НАТО чи ні? Тому що українці чекають, що нас приймуть у НАТО і захищатимуть, якщо Путін нападе, а самі в кулуарах не збиралися цього робити, і тому я чесно говорив, що так не можна робити з людьми, я звертався і зараз ми бачимо, що більшість європейських країн підтримують вступ України до ЄС. змінили свою думку про Україну та наш народ, але дуже велика ціна.Я казав їм: "Ви ставитеся до нас як до другого сорту. Ми не ковбаса та не сир, ми живі люди. Якщо ви нас не бачите, якщо ви вважаєте, що Європа зі своїми порядками в іншому вимірі, то не можна. Ми не можемо дозволити собі за протоколом довго чекати на зворотні візити та відповіді. Нам потрібно знати, що робити – треба домовлятися з Америкою та Європою, або давайте домовимося з Росією про те, що тут ніколи не буде війни, Мене не цікавить їхня дипломатія, що призводить до знищення моєї нації", – сказав Зеленський.

Потрібно більше зброї та санкцій

Як заявив Зеленський, Україна зможе перемогти Росію, якщо Захід надасть необхідну зброю та запровадить серйозні економічні санкції.

"Вони повинні постачати зброю в Україну так, ніби вони захищали себе і своїх людей. В іншій швидкості нам буде дуже складно стримувати цей тиск. Це орда. Ви не уявляєте, скільки це людей, вони їх не вважають, їм абсолютно все одно Це десятки тисяч людей, вони будуть додавати й додавати. можуть представляти цивілізований світ, то їй не може бути місця за столом у будь-яких самітах. Або скажіть їм, що так не можна поводитися в цивілізованому світі, або женіть їх", – сказав український лідер.

Чи можлива ядерна війна

Президент Зеленський зазначив, що деякі країни побоюються допомагати Україні через загрозу ядерної війни.

"Вони кажуть, ми не можемо вступати, бо почнеться ядерна війна. Я думаю, що ніхто сьогодні у світі не може прогнозувати, що робитиме Росія, незважаючи на те, чи йде війна в Україні, чи не йде. З кожним днем, якщо вони будуть просуватися вздовж України, а потім вони точно просуватимуться вздовж Європи. Вони будуть все міцнішими і менш прогнозованими. Чи можливо, не допомагаючи Україні сховатися від ядерної війни? Я не вірю в це", – сказав він.

На кого може напасти Путін після України

На думку Зеленського, під прицілом Росії знаходиться Литва та інші країни Балтії, а також Польща.

"Україна це паркан незалежності, форпост. Якщо ми не витримаємо, він точно піде на ті країни, які менше за нас і не мають військового досвіду. Втрат у нього там не буде. Усі пам'ятають, що Прибалтика була в Радянському Союзі, зараз там багато нерухомості росіян, у багатьох з них посвідки на проживання. Великий відсоток росіян вважають, що це їхня територія. Також Росія може зазіхнути на Польщу", – каже президент.

Чи перемогла Україна у битві за Київ

За словами президента, сьогодні зарано говорити про те, що Україна виграла битву за Київ.

"Не можна говорити, що ми виграли битву за Київ. Зможу це сказати, коли ми переможемо у війні та звільнимо всю територію країни. Буча, Ірпінь, Гостомель – це Київська область. Чи виграли ми цю битву? Ми втримали свою", – сказав Зеленський.

Про майбутні битви

Україна очікує на нову хвилю атаки російських окупантів. Зеленський зазначає, що країні необхідно перемогти ще в жодній битві.

"Ми чекаємо на нову хвилю, багато техніки ворог стягнув на сході та півдні. Ми розуміємо всі коридори, куди піде ворог і розуміємо, що від швидкості з якою США та інші наші партнери передаватимуть нам зброю, залежить, вистоємо ми, чи ні. Тому що впевненість у наших людях у мене стовідсоткова, а впевненість у тому, чи ми отримаємо необхідну зброю – у мене такої впевненості немає", – сказав він.

Військова допомога багато в чому залежить від Байдена

Президент Зеленський також розповів, що давно попросив президента США Джо Байдена надати Україні потрібну зброю.

"Цей лист у нього є. І я вважаю, він може це зробити, тому що він лідер Сполучених Штатів. США велика, сильна держава, яка має великий вплив. І навіть ті речі, яких у Байдена немає, він знає, у кого вони є і має на них вплив, щоб нам передали.Президент Байден може увійти в історію, як людина, яка стояла поряд з українським народом, яка завоювала своє право мати свою державу.Це залежить і від нього, і я йому вдячний.Україна сьогодні залежить від підтримки США", – сказав Зеленський.

Не найсильніший воїн, але не зрадник

Володимир Зеленський наголосив, що він як президент та громадянин України одразу ухвалив рішення залишатися в країні та боротися за її долю.

"Я не зрадник. Я можу бути не найсильнішим у світі воїном, але я не зрадник і завжди був добрим товаришем для тих, хто поруч. Якби я не був президентом, я був би тут. Сім'я підтримала моє рішення", – розповів він.

Чи зможе Україна віддати Росії частину своєї території

Як заявив Зеленський, він як президент не готовий віддавати Росії частину своєї країни.

"Ми не готові віддавати свою державу та свої території. Я б не хотів потрапити в ситуацію, коли мені доведеться про це думати і відповідати на таке питання. Я вважаю, ми віддали багато людей, щоб зберегти державу. Ми в боргу перед ними і повинні стояти, скільки зможемо. Але це життя, і буває по-різному", – сказав він.

Зеленський також додав, що впевнений, що Росія порушуватиме це питання на переговорах.

"Я точно не визнаю Крим російським! Вони хочуть Донбас, окупували Херсонську область, частину Півдня. Такі питання підніматимуться на зустрічі, якщо вона буде. але ми не готові віддавати наші території. Якби ми були готові до цього, війни не було б", – пояснив президент.

Коли буде перемога України

Володимир Зеленський упевнений, що про перемогу можна буде говорити тоді, коли російські загарбники підуть, а сотні тисяч українців, які залишили країну, тікаючи від війни, зможуть повернутись додому.

"Повернення людей – це кров для організму країни. Без них і немає сенсу в територіях, за які ми боремося. Так, я розумію, що окупанти не вийдуть з Криму, ми довго боротимемося за території на Донбасі, і поки що в Києві немає перемоги "Але закінчаться бомбардування, російські війська підуть, повернуться наші люди. Тоді це буде перемога. В Україні перемога попереду. Ми все це відчуємо", – підсумував президент.

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