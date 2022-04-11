Злоба на Бога и на людей: главные тезисы из интервью Зеленского американскому телеканалу CBS

О войне в Украине знает весь мир, но понять, что происходит в нашей стране могут только те, кто находятся здесь

Владимир Зеленский дал интервью программе "60 минут" американского телеканала CBS. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью программе "60 минут" американского телеканала CBS. Украинский лидер рассказал том, как мир понимает войну и о том, как объединенный Запад мог предотвратить ее. А также о ценностях, которые защищает, доказательствах военных преступлений оккупантов и необходимости помощи Украине оружием.

Сайт "Сегодня" публикует главные заявления Зеленского.

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Понимает ли мир, что происходит в Украине

Президент Украины отметил, что о войне в Украине знают во всем мире, но понять, что на самом деле происходит в нашей стране могут только те, кто сейчас находятся в Украине.

"Я думаю, мало что понимает мир об этой войне. Даже украинцы, которые сейчас не живут в Украине, уехавшие месяц или год назад из страны, даже они до конца не понимают. Кто понимает войну? Те, кто потеряли что-то на этой войне. А глубже всех понимают те, кто потерял своих родных и близких людей. Несмотря на то, что я больше всех знаю о войне, как президент, но я не потерял свою семью. Я знаю цену этой войне, но так глубоко, как люди, пострадавшие из-за гибели близких, никто ее не понимает", – сказал Зеленский.

Мы защищаем ценности, схожие с ценностями Западного мира

По словам Зеленского, он часто слышит, что украинцы защищают ценности Западного мира.

"Мы защищаем свободу, свободу слова, демократию. Мы защищаем способность жить так, как сегодня живет человек в современном мире. Что такое Западные ценности? У них там не такие ценности, как у нас? В США или Европе не так же любят детей? У нас одинаковые ценности. Мы защищаем главную ценность – жизнь. Право самому выбирать, что я сегодня буду делать, на каком языке я хочу общаться, с кем я хочу просыпаться, с кем хочу иметь детей, где мне жить, где зарабатывать и как тратить свои деньги. Я хочу быть миллионером или хочу зарабатывать 5 долларов в день и отдыхать – это мое право и я его защищаю. Это человеческие ценности и они схожи с Западным миром. Чтобы не Россия выбирала, что мне делать и не она решала, как мне использовать это право. Это право дал мне Бог и мои родители", – сказал Зеленский.

Буча – здесь не было людей, здесь была смерть

Как рассказал украинский президент, за время своей каденции он часто сталкивался с людскими трагедиями, но то, что он увидел в Буче невозможно сравнить со всем, что он видел ранее.

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"Я видел много трагедий, например последствия наводнения, люди оставались без домов. Но они жили, я видел жизнь, Мы с ними даже шутили. Но здесь не было людей, здесь была смерть. Город, в котором жили десятки тысяч человек, превратился в город-призрак. На улице 300 человек. Больше людей нет. Улицы пусты, сожженная российская военная техника и разбитые машины обычных людей. На улицах ни одного звука, на улицах смерть. Трупы убирали с улиц несколько дней. Это выглядит страшно", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что встретил в Буче местного жителя, дедушку 1937 года рождения.

"Он мне сказал: "Я пережил вторую мировую войну и я не думал, что буду кого-то ненавидеть больше, чем нацистов", – вспомнил президент.

Злоба и на Бога и на людей – за что к нам такая ненависть?

Президент Зеленский удивлен ненавистью россиян к украинцам.

"Каждый из нас глубоко верит в Бога и у тебя злоба на все, и на бога и на людей. За что? Неужели так возможно? Что такое человек должен сделать или народ, чтобы его хотели просто уничтожить. когда они (российские военные – Ред.) пытали людей, у них ненависть к нам на человеческом уровне. Я не понимаю – за что? Ненависть к уничтожению, я такого не видел", – говорит украинский лидер.

Украина собирает доказательства преступлений российских оккупантов

Глава украинского государства отметил, что сейчас следователи Офиса генпрокурора и СБУ собирают доказательства военных преступлений российских захватчиков.

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"Многие аудиозаписи перехватила СБУ. Есть видео, где они занимались мародерством и отсылали в РФ. Есть видеозаписи убийств, есть пленные, которые рассказали, как они убивали людей. Летчики в плену, которые бомбили гражданские объекты. Проводятся экспертизы по убитым. Доказательств очень много", – рассказал Зеленский.

Кто ответит за преступления военных РФ

Президент Украины уверен, отвечать за зверства оккупантов должны все – от рядового военного, совершившего преступление, до высшего политического руководства страны, отправившего солдата на войну в Украину.

"Все, кто принимал решения, отдавал приказы, выполнял их – все должны быть привлечены к ответственности. Есть политики, которые голосовали за аннексию, оккупацию наших территорий, я считаю, что они все виновны. Нельзя сказать, что я отдал приказ – захватить и оккупировать, например, Мариуполь, а потом сказать, что я не виноват в том, что когда захватывали Мариуполь, кому-то отрезали конечности и пытали людей. Ты виновен, потому что отправил туда людей, которые не в себе. Это цепочка и вы все связаны. потому что от твоего приказа до исполнения есть расстояние и на этом расстоянии трупы. Потому вы должны все отвечать", – говорит Зеленский.

Может ли Путин или мировое сообщество остановить войну

Владимир Зеленский считает, что президент России может остановить войну и мог не допустить ее возникновения.

"Путин мог остановить. У них жесткая вертикаль исполнения приказов, поэтому он мог, мы могли встретиться раньше и говорить. Хотел он или не хотел, нравлюсь я ему или нет, ненавидит ли он меня как человека, я не знаю. Но это не о личности, это о войне между двумя государствами. Я говорю о диалоге между двумя лидерами этих государств. Он мог этого предотвратить. Так же как и сейчас остановить. Нельзя закрывать глаза и говорить: "Мы этого не делали". Даже если ты считаешь, что ты этого не делал, ты должен это сказать мне в глаза, в глаза миру. Потому что если ты этого не делал и считаешь себя крепким мужчиной, то ты должен кричать, что это не я, потому что ты подставляешь все свое государство. Потому что твое государство будет за это отвечать, и никто этого не забудет. Они думают, что если уничтожить Украину, никто не будет этого помнить. Во-первых, уничтожить весь народ невозможно, во-вторых, весь мир этого не забудет. Мы живем в современном, технологическом мире. Все есть: видео, аудио. будут книги, воспоминания, все будет", – говорит Зеленский.

Президент также уверен, что объединенный Запад также мог остановить войну.

"Я считаю, есть высокий процент того, что они могли это сделать. Путин мог не слышать меня, как президента. Мне это понятно, потому что у них имперские амбиции, великое государство с большой армией, но он не мог не слышать США, Великобританию или весь объединенный Западный мир, Евросоюз. Он не мог слышать их жесткую позицию. Они могли на него давить и он должен был их услышать", – говорит Зеленский.

Несет ли ответственность Запад за войну в Украине

Владимир Зеленский уверен, что Запад также отвечает за то, что сегодня происходит в Украине.

"Все мы помним Вторую мировую войну. Несут ли ответственность страны, которые не воевали, но через которые Гитлер прошел в Европу? Несут ли ответственность те люди, в чьих квартирах жили нацистские офицеры, те предприниматели которые варили кофе нацистам? Несет ли весь мир ответственность, в первую очередь, перед геноцидом еврейского народа? Да, несет! У меня нет юридических претензий к НАТО или отдельным странам-членам НАТО. У нас хорошие отношения, но в целом он несут ответственность, когда имеют возможность закрыть небо. Да ужасно, что начнется мировая война, я понимаю и не могу давить на народы этих стран. Но несут ли они ответственность? Да, я так считаю", – подчеркнул президент.

Кто заигрывал с Путиным

Многие страны боятся ухудшать отношения с Россией, так как связаны с Москвой бизнесом и политикой, но есть и те, кто смело выражают свой протест, поддерживая Украину, считает Зеленский.

"Я не считаю, что все заигрывали с Путиным, я видел лидеров маленьких стран с большим сердцем, сердцем бойцов. Маленькие Литва, Латвия, Эстония, я считаю их странами с большим сердцем, сердцем льва. Они первыми откажутся от энергоресурсов, от многих вещей, будут поддерживать Украину, осуждать и называть войну войной. Выбор и трудности с принятием резких решений в отношении России – у стран, у которых есть большой бизнес. Германия, Франция, Италия, Португалия. Многие страны. имеют большие экономические интересы, товарооборот, крупные компании, в которых есть офисы в России и наоборот. Долгие исторические и культурные отношения. И потому влияние России там велико. Когда большое влияние, диаспора, бизнес влияют на лидера нации, ты не замечаешь, как начинаешь заигрывать. Потому что никто не хочет выйти из зоны комфорта, а бороться с Россией и Путиным, поддерживая Украину – это выйти из зоны политического и финансового комфорта и даже рискнуть своей карьерой, ведь твой народ может не простить. Хотя вы видели, народы выходили на площади и поддерживали нас", – отметил украинский президент.

Дипломатия приводила к уничтожению нации

По словам Зеленского, после того, как он стал президентом, он не хотел ни с кем заигрывать, но хотел нравиться лидерам других государств и улучшить с ними отношения.

"Когда ты играешь в дипломатию – никакого результата нет. Еще до войны я уговаривал Запад ввести превентивные санкции против России, дать нам ответ: берут нас в ЕС и НАТО или нет? Потому что украинцы ждут, что нас примут в НАТО и будут защищать, если Путин нападет. А сами в кулуарах не собирались этого делать. И потому я честно говорил, что так нельзя поступать с людьми. Я обращался и сейчас мы видим, что большинство европейских стран поддерживают вступление Украины в ЕС. Так никогда не было. Многие страны изменили свое мнение об Украине и нашем народе. Но очень большая цена. Я говорил им: "Вы относитесь к нам как ко второму сорту. Мы не колбаса и не сыр, мы живые люди. Если вы нас не видите, если вы считаете, что Европа со своими порядками в другом измерении, так нельзя. Мы не можем позволить себе по протоколу долго ждать обратных визитов и ответов. Нам нужно знать что делать – нужно договариваться с Америкой и Европой, или давайте договоримся с Россией о том, что здесь никогда не будет войны, Меня не интересует их дипломатия, приводящая к уничтожению моей нации", – сказал Зеленский.

Нужно больше оружия и санкций

Как заявил Зеленский, Украина сможет победить Россию, если Запад предоставит необходимое оружие и введет серьезные экономические санкции.

"Они должны поставлять оружие в Украину так, как если бы они защищали себя и своих людей. В другой скорости нам будет очень сложно сдерживать это давление. Это орда. Вы не представляете, сколько это людей, они их не считают, им совершенно все равно. Это десятки тысяч людей, они будут прибавлять и прибавлять. Второе – это санкции. Не очень честно вводить санкции, когда ты знаешь, что некоторые из них Россия легко обходит. В-третьих, если вы блокируете Россию политически и говорите, что они не могут представлять цивилизованный мир, то ей не может быть места за столом в любых саммитах. Либо скажите им, что так нельзя вести себя в цивилизованном мире, или гоните их", – сказал украинский лидер.

Возможна ли ядерная война

Президент Зеленский отметил, что некоторые страны опасаются помогать Украине из-за угрозы ядерной войны.

"Они говорят, мы не можем вступать, потому что начнется ядерная война. Я думаю, что никто сегодня в мире не может прогнозировать, что будет делать Россия, невзирая на то, идет война в Украине, или не идет. С каждым днем, если они будут продвигаться вдоль Украины, а потом они точно будут продвигаться вдоль Европы. Они будут все крепче и меньше прогнозируемыми. Возможно ли, не помогая Украине, укрыться от ядерной войны? Я не верю в это", – сказал он.

На кого может напасть Путин после Украины

По мнению Зеленского, под прицелом России находится Литва и другие страны Прибалтики, а также Польша.

"Украина это забор независимости, форпост. Если мы не выдержим, он точно пойдет на те страны, которые меньше нас и не имеют военного опыта. Потерь у него там не будет. Все помнят, что Прибалтика была в Советском Союзе, сейчас там много недвижимости россиян, у многих из них виды на жительство. Большой процент россиян считают, что это их территория. Также Россия может посягнуть на Польшу", – говорит президент.

Победила ли Украина в битве за Киев

По словам президента, сегодня рано говорить о том, что Украина выиграла битву за Киев.

"Нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев. Смогу это сказать, когда мы победим в войне и освободим всю территорию страны. Буча, Ирпень, Гостомель – это Киевская область. Выиграли ли мы это сражение? Мы удержали свое", – сказал Зеленский.

О предстоящих сражениях

Украина ожидает новую волну атаки российских оккупантов. Зеленский отмечает, что стране необходимо победить еще в ни одном сражении.

"Мы ожидаем новую волну, много техники враг стянул на востоке и юге. Мы понимаем все коридоры, куда пойдет враг и понимаем, что от скорости с которой США и другие наши партнеры будут передавать нам оружие, зависит, выстоим мы, или нет. Потому что уверенность в наших людях у меня стопроцентная, а уверенность в том, получим ли мы необходимое оружие – у меня такой уверенности нет", – сказал он.

Военная помощь во многом зависит от Байдена

Президент Зеленский также рассказал, что давно попросил президента США Джо Байдена предоставить Украине необходимое оружие.

"Это письмо у него есть. И я считаю, он может это сделать, потому что он лидер Соединенных Штатов. США великое, сильно государство, которое имеет большое влияние. И даже те вещи, которых у Байдена нет, он знает, у кого они есть и имеет на них влияние, чтобы нам передали. Президент Байден может войти в историю, как человек, стоявший рядом с украинским народом, который завоевал свое право иметь свое государство. Это зависит и от него и я ему благодарен. Украина сегодня зависит от поддержки США", – сказал Зеленский.

Не самый сильный воин, но не предатель

Владимир Зеленский подчеркнул, что он как президент и гражданин Украины сразу принял решения оставаться в стране и бороться за ее судьбу.

"Я не предатель. Я могу быть не самым сильным в мире воином, но я не предатель и всегда был хорошим товарищем для тех, кто рядом. Если бы я не был президентом, я был бы здесь. Семья поддержала мое решение", – рассказал он.

Сможет ли Украина отдать России часть своей территории

Как заявил Зеленский, он как президент, не готов отдавать России часть своей страны.

"Мы не готовы отдавать свое государство и свои территории. Я бы не хотел попасть в ситуацию, когда мне придется об этом думать и отвечать на такой вопрос. Я считаю,, мы отдали много людей, чтобы сохранить государство. Мы в долгу перед ними и должны стоять, сколько сможем. Но это жизнь, и бывает по разному", – сказал он.

Зеленский также добавил, что уверен, что Россия будет поднимать этот вопрос на переговорах.

"Я точно не признаю Крым российским! Они хотят Донбасс, оккупировали Херсонскую область, часть Юга. Такие вопросы будут подниматься на встрече, если она будет. но мы не готовы отдавать наши территории. Если бы мы были готовы к этому, войны не было бы", – объяснил президент.

Когда будет победа Украины

Владимир Зеленский уверен, что о победе можно будет говорить тогда, когда российские захватчики уйдут, а сотни тысяч украинцев, покинувших страну, убегая от войны, смогут вернуться домой.

"Возвращение людей – это кровь для организма страны. Без них и смысла нет в территориях, за которые мы боремся. Да, я понимаю, что оккупанты не выйдут из Крыма, мы будем долго бороться за территории на Донбассе, и пока в Киеве нет победы. Но закончатся бомбардировки, российские войска уйдут, вернутся наши люди. Тогда это будет победа. В Украине победа впереди. Мы все это ощутим", – подытожил президент.

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