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Украине из-за жары грозят веерные отключения электричества

22 июня, 12:57

"Укрэнерго" предупредило о риске возникновения чрезвычайных ситуаций

Фото: Pixabay

Госпредприятие "Укрэнерго" предупредило о риске возникновения чрезвычайных ситуаций в энергосистеме из-за жары. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба предприятия.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - говорится в заявлении.

В частности, при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что у "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - пояснили в компании.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

Также новости "Сегодня" напоминали о главных опасностях, которые подстерегают в жару.


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Тег электроэнергия, жара, Украина, веерные отключения, Укрэнерго

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