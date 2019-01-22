Кандидаты в президенты на выборах-2019: Валентин Наливайченко

Валентин Наливайченко. Фото: nalyvaichenko.org.

Кандидаты в президенты на выборах-2019: Валентин Наливайченко //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e9/2fe/5c45e92fe1a28.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e9/2fe/5c45e92fe1a28.jpg 2019-01-22T15:41:00+02:00 Кандидаты

Украинский политик и государственный деятель, глава партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость", народный депутат Украины VII созыва. Экс-заместитель министра иностранных дел, экс-глава Службы безопасности Украины.

Семья

Родился Валентин Наливайченко 8 июня 1966 года в городе Запорожье. Отец политика – рабочий, мать – медсестра. Валентин Наливайченко женат. Супруга – Елена Наливайченко.

Валентин Наливайченко с дочерью.Фото: архив.

Дочь – Ольга – окончила Киевский институт международных отношений, училась также в Университете Джорджа Вашингтона в США, получила степень магистра в Стокгольмском университете в Швеции. Была соучредителем компании "Смайл холдинг Украина".

Образование

После окончания школы в родном городе Валентин Наливайченко поступил на факультет филологии Харьковского университета. Специальность, которую избрал будущий политик, – "Русский как иностранный" – предполагала, что после окончания вуза выпускники будут обучать языку иностранных студентов и специалистов. Потому помимо собственно русского студенты серьезно занимались изучением иностранных языков.

После первого курса Валентина Наливайченко призывают в армию. Служит будущий политик в воинской части "Десна" в Черниговской области.

Демобилизовавшись, продолжает учебу, но уже не в Харьковском университете: Валентин Наливайченко переводится на филфак Киевского университета имени Тараса Шевченко по специальностям "Преподаватель" и "Референт-переводчик". Закончив в 1990-м вуз с красным дипломом, Наливайченко чуть меньше года работает преподавателем в Киевском инженерно-строительном институте, где преподает русский иностранным студентам, занимает должность завотделом по работе с иностранными студентами.

В сентябре 1991-го ему предлагают учебу в Институте разведки имени Юрия Андропова в Москве. Как признавался позже в интервью Валентин Наливайченко, решение согласиться было вызвано тогда, скорее, романтическими чувствами. Наливайченко учится на Восточном факультете, изучает финский язык. Впрочем, в Институте разведки Валентин Наливайченко не доучился: за полгода до окончания учебного заведения он написал руководству рапорт о том, что намерен после получения диплома вернуться в Украину, где живут его родители, и работать на молодое украинские государство. Начальство поставило ультиматум: раз так, диплома он не получит. Таким образом, Валентин Наливайченко остался без диплома, но с новыми знаниями, которые очень помогли ему в дальнейшей дипломатической карьере.

Дипломат

В 1994 году Валентин Наливайченко идет работать в Министерство иностранных дел Украины, в котором к тому времени уже работали некоторые из его однокурсников по университету Шевченко. Знания финского, полученные в Институте разведки, определяют сферу деятельности молодого дипломата: его назначают сперва вторым, затем первым секретарем посольства Украины в Финляндии и (по совместительству) в Дании и Норвегии.

В 1998 году Наливайченко возвращается в Украину и возглавляет отдел консульского обеспечения интересов физических и юридических лиц Консульского управления Департамента консульской службы МИД. Позже получает ранг советника и становится заместителем начальника Консульского управления.

Фото: nalyvaichenko.org

Два года – с 2001-го по 2003-й – Валентин Наливайченко работает консулом Посольства Украины в США. Связи в американском политикуме, в частности с республиканцами, налаженные им тогда, серьезно помогли в обеспечении американской поддержки Украины уже в наше время.

Возвратившись в Украину, Наливайченко идет на повышение: в 2003 году его назначают директором Департамента консульской службы МИД Украины, в 2004-м – заместителем министра иностранных дел Украины. С 2005 по 2006 год Валентин Наливайченко работает Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Беларусь.

Глава СБУ

В 2006-м году Валентин Наливайченко получает предложение пойти работать в Службу Безопасности Украины – на должность первого заместителя главы СБУ, руководителя Антитеррористического центра. И не отказывается. Надо отметить, что небольшой период его жизни уже был связан с СБУ: возвратившись в Украину после учебы в Институте разведки, Наливайченко поступил в распоряжение Службы безопасности Украины. Но, как уже упоминалось, предпочел карьеру дипломата, потому написал тогдашнему главе СБУ Евгению Марчуку соответствующий рапорт и покинул службу.

Буквально через полгода – в декабре 2006-го, – после отставки своего непосредственного руководителя Игоря Дрижчаного, Валентин Наливайченко назначается на должность главы СБУ.

При Наливайченко векторы деятельности Службы безопасности кардинально меняются. СБУ активизирует контакты на евроатлантическом направлении. Наливайченко инициирует создание рабочей группы "Украина-НАТО" и денонсирует протокол о сотрудничестве между СБУ и ФСБ, согласно которому представители Федеральной службы безопасности России имели право свободно работать на территории Украины.

Посол США в Украине Уильям Тейлор, Левко Лукьяненко, Евгений Марчук, и.о . главы СБУ Валентин Наливайченко на выпуске офицеров Академии СБУ. Фото: Сергей Старостенко

Наливайченко открывает для свободного доступа граждан архивы КГБ УССР, связанные с периодами Голодомора, репрессий против борцов за независимость Украины в 30-80-е годы прошлого века. Будучи главой СБУ, Валентин Наливайченко инициировал следствие и судебный процесс, по результатам которого Голодомор был признан геноцидом украинского народа. СБУ при Наливайченко расследует громкие коррупционные дела, в частности в отношении судьи Зварыча, арестовывает подозреваемого в убийстве Георгия Гонгадзе генерала МВД Пукача. Также под его руководством СБУ активизирует работу по элементам, подозреваемым в сепаратизме и в деятельности, направленной против Украины. К примеру, была прекращена деятельность организаций "Севастополь-Крым-Россия", "Донецкая республика" и др.

В марте 2010-го Наливайченко был отправлен в отставку новоизбранным президентом Украины Виктором Януковичем.

22 февраля, после победы Революции достоинства, Верховная Рада назначила Валентина Наливайченко Уполномоченным ВР по вопросам контроля над СБУ, а черед два дня – главой Службы безопасности Украины. Таким образом, он возглавил СБУ во второй раз.

Фото: Григорий Салай

Сотрудники возглавляемой Наливайченко СБУ оказались на острие борьбы с российской агрессией в Крыму и на Донбассе. Работа по обезвреживанию агентов Кремля, шпионов и диверсантов ведется по всей Украине. Наливайченко восстанавливает СБУ, практически разрушенную во времена Януковича, зачищает ее от агентов Москвы. При его руководстве Служба безопасности активно включается в расследование преступлений режима Януковича. Также СБУ проводит проверку деятельности отдельных представителей Генпрокуратуры, возглавляемой тогда Виктором Шокиным.

18 июня 2015 года Верховная Рада отправила Валентина Наливайченко в отставку. Президент Украины Петр Порошенко предложил ему возглавить Службу внешней разведки, однако Наливайченко отказался.

Политик

Еще в 2004 году, будучи замминистра иностранных дел, Наливайченко вместе с коллегами-дипломатами поддержал Оранжевую революцию. Впрочем, это было больше проявлением гражданской позиции, нежели политическими действиями.

Стартом политической карьеры можно считать 2010 год, когда после отставки с должности главы СБУ Валентин Наливайченко создал и возглавил гражданскую инициативу "Обновление страны".

В сентябре 2010-го он вступил в партию "Наша Украина" и сразу возглавил ее политсовет. Впрочем, пребывание в партии было недолгим: в мае 2012-го Наливайченко из-за расхождения взглядов с руководством партии вышел из "Нашей Украины".

С президентом Украины Виктором Ющенко. Фото: Анастасия Искрицкая

А уже в июне вступил в ряды партии "УДАР Виталия Кличко". По спискам этой партии (под № 3) Валентин Наливайченко в октябре 2012 года прошел в Верховную Раду. В парламенте входил в Комитет по иностранным делам (был первым замглавы комитета). Любопытно, что помощником народного депутата Валентина Наливайченко значился будущий руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош, с которым у Наливайченко давние дружеские отношения.

Фото: архив

В 2016 году Валентин Наливайченко создает и возглавляет партию "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 3 января 2019 года съезд партии выдвигает Валентина Наливайченко кандидатом в президенты Украины. 8 января Центризбирком, проверив поданные документы, регистрирует Валентина Наливайченко кандидатом.

Скандалы и уголовные дела

В сентябре 2013 года Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении Валентина Наливайчекно по подозрению в разглашении гостайны. Как пояснял прессе сам Наливайченко, уголовное производство было открыто по "доносу коммунистов в стиле 37-го". В 2014-м дело было закрыто по отсутствию состава преступления.

В декабре 2014 года уголовное дело в отношении Наливайченко возбудил Следственный комитет РФ. Украинскому политику в России инкриминируют организацию применения запрещенных средств и методов ведения войны, препятствование законной профессиональной деятельности журналиста и похищение человека. Речь идет о задержании сотрудниками СБУ в зоне АТО журналистов пропагандистских российских каналов LifeNews и "Звезда".

Награды

Медаль "За содействие в охране государственной границы Украины", ордена Ярослава Мудрого IV и V ступеней, Командорский крест почетного ордена "За заслуги перед Литвой".

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