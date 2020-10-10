Местные выборы 2020: как правильно заполнить бюллетени и не запутаться

В Центральной избирательной комиссии советуют постараться и заполнить все с первого раза

В ЦИК объяснили, как правильно заполнить бюллетени. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

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Как считают в ЦИК, это связано с тем, что:

избиратель получит несколько бюллетеней;

кроме галочки или плюсика, в бюллетене нужно будет вписать цифру (номер кандидата от партии в списке) по нанесенному трафарету.

Даже если получилось не совсем по трафарету, выбор избирателя все равно будет засчитан. Главное, чтобы все символы можно было распознать, отмечают в ЦИК.

Также в Центральной избирательной комиссии разъяснили, нужно ли писать цифру "0".

"Если вы, например, выбираете кандидата под номером 6: то и 06 и 6 – будет засчитано. Но во избежание возможных злоупотреблений советуем заполнить обе ячейки (т.е. 06). Ошиблись? Ничего, у вас будет попытка №2. Для этого нужно написать заявление и повторно получить бюллетень. Спойлер: попытки №3 не будет", - объясняют в ЦИК.

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Также в ЦИК советуют постараться и заполнить все с первого раза, так как дополнительных бюллетеней на всех может не хватить.

Ранее Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября.

Все подробности в спецтеме: Местные выборы в Украине 2020

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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