В день выборов на телеканале "Украина" выйдут спецвыпуски "Сегодня"

Смотрите спецвыпуски новостей "Сегодня" в воскресенье, в 13:00, 15:00, 19:00, 23:00

Время неопределенности или эпоха перемен? Украина снова в водовороте политических баталий. Парламент выбираем досрочно, но что это – торжество демократии или фальстарт?

Политики, музыканты, шоумены, все стремятся в Верховную Раду. Но кто попадет в парламент? 13 претендентов на одно место. Кто станет под знамена новой коалиции? И кто займет кресло спикера?

Новости "Сегодня" расскажут обо всем первыми, 21 июля.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на канале "Украина", в воскресенье, в 13:00, 15:00, 19:00, 23:00.

Узнаем вместе, кого мы выбираем!

Он-лайн трансляцию происходящего в этот день на избирательных участках, в штабах политических сил, данные экзит-полов, первые результаты голосования из Центризбиркома, реакцию на них политиков, вы найдете также на сайте "Сегодня" и на страницах "Сегодня" в социальных сетях. Оставайтесь с нами!

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