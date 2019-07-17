В день выборов на телеканале "Украина" выйдут спецвыпуски "Сегодня"
Смотрите спецвыпуски новостей "Сегодня" в воскресенье, в 13:00, 15:00, 19:00, 23:00
Время неопределенности или эпоха перемен? Украина снова в водовороте политических баталий. Парламент выбираем досрочно, но что это – торжество демократии или фальстарт?
Политики, музыканты, шоумены, все стремятся в Верховную Раду. Но кто попадет в парламент? 13 претендентов на одно место. Кто станет под знамена новой коалиции? И кто займет кресло спикера?
Новости "Сегодня" расскажут обо всем первыми, 21 июля.
Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на канале "Украина", в воскресенье, в 13:00, 15:00, 19:00, 23:00.
Узнаем вместе, кого мы выбираем!
Он-лайн трансляцию происходящего в этот день на избирательных участках, в штабах политических сил, данные экзит-полов, первые результаты голосования из Центризбиркома, реакцию на них политиков, вы найдете также на сайте "Сегодня" и на страницах "Сегодня" в социальных сетях. Оставайтесь с нами!
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