В Госспецсвязи сообщили о попытках кибератак на сайт ЦИК

Система "Выборы" еще не развернута, поэтому не нее кибератак не было

Фото: Getty Images

В Госспецсвязи сообщили о попытках кибератак на сайт ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9e2/492/5c59e249254dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9e2/492/5c59e249254dd.jpg 2019-03-22T16:17:39+02:00 Новости Система "Выборы" еще не развернута, поэтому не нее кибератак не было

В Госспецсвязи зафиксировали попытки проведения кибератак на сайт Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"За последнее время было зафиксировано попытки проведения кибератак на сайт ЦИК", – отметили в пресс-службе.

При этом в Держспецсвязи добавили, что Единая информационно-аналитическая система "Выборы" для проведения очередных выборов президента Украины в настоящее время еще не развернута, поэтому кибератак на нее пока не фиксировали.



Подробную информацию о кибератак на сайт ЦИК в Держспецсвязи предоставить не смогли, поскольку доступ к ней ограничен.

Напомним, в Службе безопасности Украины более десятка украинских и западных экспертов по безопасности провели учения, во время которых имитировали иностранную кибератаку в преддверии президентских выборов.

Стоит отметить, что сотрудники Службы безопасности Украины перед выборами не раз наблюдают в последние месяцы растущее число атак с целью получить доступ к компьютерам министерств и других государственных ведомств страны.

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