Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки

Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация

Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/055/d8e/5c4055d8e2c65.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/055/d8e/5c4055d8e2c65.jpg 2019-01-19T13:30:00+02:00 Новости Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация

В Украине официально стартовала избирательная президентская кампания. Кто будет бороться за пост главы государства, окончательно ясно станет только 3 февраля, хотя ранее о своих планах побороться за президентское кресло изъявляли около 40 кандидатов.

Сами президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года. Результаты должны объявить до 10 апреля. Дата возможного второго тура – 21 апреля. Победителя же в нем должны объявить до первого мая. А к 3 июня – провести инаугурацию президента.

Впереди – три месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Сайт "Сегодня" предлагает вам хронологию президентской кампании-2019:

18 января: Среди зарегистрированных появилась женщина, а число кандидатов на пост президента достигло 10

18 января Центризбирком зарегистрировал народного депутата Ольгу Богомолец. Она баллотируется как самовыдвиженка, однако получать удостоверение не пришла. На заседании пришел только ее представитель. А вот лидер партии 5.10 Геннадий Балашов явился лично. Документы он подал во вторник, а с пятницы официально является кандидатом в президенты.

Документы в Центральную избирательную комиссию уже принесли 18 претендентов на пост президента. Десять из них зарегистрировали. Еще трем отказали, потому что не внесли денежного залога и допустили ошибки в бумагах. Решение по остальным 5 человек комиссия пока не объявила.

По данным различных политологов и социологов, нынешняя президентская кампания может стать рекордной. Известно о намерениях баллотироваться менее 30 человек. Одного из претендентов выдвинули на съезде партии "Основа". Это ее лидер Сергей Тарута.

17 января: еще три претендента на участие в президентской гонке принесли документы в ЦИК

Количество желающих стать президентом ежедневно увеличивается. Сегодня еще трое потенциальных кандидатов принесли документы в Центризбирком. Всего там уже побывало 17 претендентов. Восемь зарегистрировали. И полиция уже зафиксировала нарушения правил агитации у некоторых из них.

Сегодня документы в ЦИК принес Александр Шевченко, его кандидатуру на съезде выдвинула партия "Укроп". Документы принес также фермер из Полтавской области.

Третий претендент – Юрий Бойко. После изгнания из "Оппозиционного блока" он надеялся баллотироваться от "Оппозиционной платформы "За жизнь", но из-за распрей и амбиций политсила до сих пор не провела съезд.

На вопрос журналистов, идет ли он как самовыдвиженец, Бойко не ответил, лишь подтвердил, что партия съезда не проводила. В ЦИК подтвердили: документы претендент представил не от политсилы.

Политологи говорят, после того как Бойко со всеми рассорился, получить надлежащую поддержку на выборах ему будет крайне трудно.

"С одной стороны, он говорил о том, что его поддерживают люди, поддерживает народ, но, с другой стороны, он как-то стыдливо не хотел говорить о том, что он идет самовыдвиженцем, потому что это нестатусно", – говорит Вадим Карасев, политолог.

Между тем зарегистрированные кандидаты развернули полноценную агитацию. Однако не все честную. Полиция уже зафиксировала почти полсотни нарушений. Преимущественно – это размещение баннеров без выходных данных, чтобы не отчитываться перед ЦИК об их оплате.

Агитацию кандидаты должны осуществлять только за счет избирательных фондов. И не позднее, чем за пять суток до дня голосования должны предоставить финансовые отчеты в Центральную избирательную комиссию. Они будут в открытом доступе.

По закону финансировать избирательную кампанию запрещено, в частности, органам государственной власти, нельзя получать денег из-за рубежа или от благотворительных организаций.

Есть ограничения и по размерам добровольных взносов на выборы. Физлица могут в течение года перечислить одному кандидату не более чем 1,6 млн грн, а юридические – максимум 3,3 млн грн.

Информацию о взносах обычно не разглашают, но любознательные граждане могут узнать и эти данные, направив Центризбиркома запрос на доступ к публичной информации.

16 января: документы для регистрации кандидатами в президенты подали уже 14 человек

Почти миллион украинцев не смогут проголосовать на президентских выборах. Все из-за отсутствия прописки, говорят в Государственном реестре избирателей. Только за последний год количество таких граждан увеличилось на 200 тысяч.

Юристы объясняют: многие снимаются с регистрации, чтобы избежать обязанностей.

"Во-первых, это экономия на коммунальных услугах, если они начисляются в соответствии с количеством зарегистрированных лиц. Во-вторых, военные обязанности, то есть лица, которые не желают идти в армию. Должники, которые меняют место жительства, уклоняющиеся от исполнения решений и так далее", – говорит Кирилл Казак, адвокат.

Однако все, кто ставит в паспорте штамп "Снято с регистрации", должны понимать, что этим лишают себя и возможности проголосовать. Потому что в Государственном реестре избирателей не могут определить, к какому участку отнести такое лицо.

Место волеизъявления в Украине автоматически привязано к прописке. Если же человек хочет проголосовать не там, где зарегистрирован, должен сообщить об этом не позднее, чем за пять дней до выборов.

Однако кроме паспорта, с собой следует взять бумаги, которые объясняют, почему вы не можете проголосовать по месту регистрации. Это может быть: справка с места работы или учебы, документ о командировке, договор аренды помещения, свидетельство о праве собственности на жилье, справка переселенца.

Скоро таких бумаг предоставлять не придется. ЦИК планирует отменить это требование. Кроме того, и депутаты хотят сделать место регистрации формальностью и упростить процедуру прописки. Соответствующий законопроект могут рассмотреть еще до президентских выборов.

Тем временем, документы для регистрации кандидатами в президенты подали уже 14 человек.

16 января бумаги принесли Ольга Богомолец и Роман Насиров, вчера Геннадий Балашов. Вердикт по ним вынесут в течение пяти дней. Удостоверение уже получили восемь кандидатов. Еще трем отказали. Документы от претендентов Центризбирком будет принимать до 3 февраля. Выборы, напомним, назначены на 31 марта.

15 января: Центризбирком зарегистрировал уже восемь кандидатов

Министерство внутренних дел готово обеспечить безопасность избирательного процесса. 850 наблюдателей ОБСЕ собираются приехать в Украину следить за выборами президента.

В Центральную избирательную комиссию уже подали документы восемь претендентов на главный пост в стране.

Первым из политиков так называемой "большой семерки", которого ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты, стал Анатолий Гриценко, лидер "Гражданской позиции". Его в прошлый четверг выдвинула группа партий на "Форуме демократических сил". Документы он подал в субботу. А уже сегодня получил удостоверение.

Еще сегодня комиссия утвердила народного депутата Виталия Куприя, который баллотируется, как самовыдвиженец, и Евгения Мураева, лидера политической партии "Наши".

Еще троим ЦИК отказал, потому что не внесли 2,5 миллионов гривен залога и допустили ошибки в документах.

Одним из первых среди политиков "тяжеловесов" понесет документы в ЦИК народный депутат из "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. Сделает он это после съезда, который состоится 20 января. В Радикальной партии съезд назначен на 21 января. Лидер политсилы Олег Ляшко будет подавать документы в тот же день. Руководительница БЮТ Юлия Тимошенко пойдет в Центризбирком после съезда, который запланирован на 22 января. Действующий президент Петр Порошенко будет подаваться одним из последних. Предварительно 30-31 января.

По последним социологическим данным, на первом месте в рейтинге Юлия Тимошенко. Голоса за нее готовы отдать 12,8% опрошенных. На второй позиции нынешний президент с показателем 10,4%. Третий среди лидеров – Олег Ляшко, у него 9,3%. На две десятых процента оппоблоковец Александр Вилкул опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко. Почти треть опрошенных еще не определились с выбором.

14 января: ЦИК отказывается регистрировать кандидата, который не хочет вносить залог

Центризбирком уже второй раз отказал в регистрации одному из претендентов на президентское кресло. Юрист из Броваров Владимир Ратуш снова принес документы, и снова получил решительное "нет".

Владимир Ратуш в первый раз в ЦИК документы принес 31 декабря, как только стартовала регистрация. Но ему отказали из-за многочисленных неточностей в документах и неуплаты 2,5 млн грн. Подал второй раз. Ошибок избежал, но денег так и не принес.

Из-за этого ЦИК вновь отказал в регистрации. В комиссии напомнили: внесение залога является одним из основных требований.

Также для регистрации претенденту нужно подать: анкету, два фото, автобиографию, предвыборную программу и декларации об имуществе и доходах за прошлый год свою и семьи.

Если же претендент баллотируется от партии или блока, следует принести дополнительные бумаги. В частности, выписку из протокола съезда политсилы, где и утвердили кандидата.

Движение "Справедливость" Валентина Наливайченко выдвинуло еще 3 января. Тогда и подали документы. Центризбирком зарегистрировал его еще неделю назад, но за удостоверением кандидат пришел только сегодня.

Говорит, путешествовал. Впереди политическая борьба, но уверен, украинцы не должны стать ее заложниками. По его словам, выборы должны пройти под бдительным оком общественности и правоохранителей.

"И в Киеве, и в каждой области должны открыться правовые центры по инициативе наших силовиков и правоохранительных органов, где (будет) личный прием граждан, где люди лично могли бы сразу получать главное – реакцию правоохранительной системы… Чтобы люди знали, к кому обращаться (в случае фиксации нарушений)", – говорит Валентин Наливайченко, кандидат в президенты Украины.

Следующее заседание Центризбиркома состоится 15 января. На нем могут утвердить еще трех кандидатов: Виталия Куприя, Анатолия Гриценко и Евгения Мураева.

12 января: в декларациях уже зарегистрированных кандидатов в президенты нашли ошибки

12 января Анатолий Гриценко, один из политиков "большой семерки", сегодня подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах президента. А в декларациях уже зарегистрированных кандидатов в президенты нашли ошибки.

Анатолий Гриценко отметил, что почти весь необходимый для участия в выборах залог, а это 2,5 миллиона гривен, за него внесла партия. А он из собственных средств передал 100 тысяч гривен.

Также потенциальный кандидат сегодня обнародовал основные пункты своей программы.

"Деоккупация территорий, борьба с коррупцией, подъем экономики, чтобы она росла темпами 10 процентов в год. В сфере безопасности предусмотрена отмена принудительного призыва на срочную службу, ее не будет. Будет контрактная профессиональная армия", – сказал Анатолий Гриценко, лидер партии "Гражданская позиция".

Между тем Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что в декларациях всех уже зарегистрированных кандидатов, заметили ошибки, и претенденты их даже успели исправить. Сведения проверяли по 10 базам данных. В чем заключаются неточности, в НАПК пока не конкретизируют.

Однако в общественных организациях говорят, наименее значимые они у Валентина Наливайченко, который подал декларацию как председатель политической партии "За справедливость", а надо было как претендент на пост президента.

В то же время Андрей Садовый якобы неточно указал доходы тещи и жены.

Политологи заметили: согласно декларациям, вторые половинки почти всех зарегистрированных кандидатов зарабатывают гораздо больше, чем их мужья.

"Почти у всех успешные деловые жены: у них прекрасный бизнес, собственность, машины. В то время как их мужья мучаются на ниве государственной службы или местного самоуправления. Видимо, просто не хватает у них времени на другое", – говорит Виктор Таран, политолог.

Кроме того, большинство кандидатов зарегистрировали как свою собственность партии, говорит политолог.

"И Объединение "Самопомощь" зарегистрировано на Садового, и на Каплина зарегистрирована его политическая сила. То есть, по сути, мы видим, что они ассоциируют партию с собой. То есть партия для них не демократический институт, это их собственность. И это еще раз показывает этот тренд: в Украине нет политических партий, а есть персональные политические проекты", – говорит Виктор Таран.

Тем временем юристы отмечают, что неточности и ошибки в декларации не являются основанием для того, чтобы кандидата сняли с выборов. Такую норму ввели, чтобы не было политического преследования оппонентов.

Но законодательство все же предусматривает наказание за недостоверные сведения в декларации:

если неточность на сумму до ста прожиточных минимумов, возможна только дисциплинарная ответственность;

если от ста до двухсот пятидесяти, наказывают взысканием от 17 до 42 500 гривен;

если же ошибка на сумму более 250 прожиточных минимумов, могут наложить штраф уже до пятидесяти одной тысячи гривен, послать на общественные работы или лишить свободы на срок до двух лет.

Однако такую ответственность несет человек, который подписывает документ. Поэтому часто это не сами кандидаты в президенты, а их помощники или бухгалтера.

11 января: в списке претендентов на президентское кресло – пополнение.

Кто первым из политиков "большой семерки" понесет документы на регистрацию, а в агитации каких кандидатов, уже согласованных ЦИК, зарегистрировали первые нарушения – смотрите в очередной программе цикла "Украина выбирает президента".

В пятницу, 11 января, группа политических партий выдвинула лидера "Гражданской позиции" кандидатом в президенты. Соответствующее решение было принято на съезде "Форум демократических сил".

Сам Анатолий Гриценко отметил, что не имеет никаких обязательств перед какими-то спонсорами. И что ему достаточно одного президентского срока, чтобы выполнить обещания, изложенные в программе и реанимационном пакете реформ.

"Там четко, ясно показано, как сделать так, чтобы не в Польшу ехали, а чтобы средняя зарплата была от 700 и более евро здесь, у нас, в Украине. И мы это сделаем. Это не пустые слова. Как сделать так, чтобы предприниматель чувствовал себя свободно и творил", – заявил политик.

Документы в ЦИК Анатолий Гриценко понесет 12 января.

Тем временем стало известно о первых фактах незаконной агитации среди уже зарегистрированных кандидатов в президенты. К примеру, еще несколько месяцев назад в Киеве и регионах на билбордах разместили агитплакаты в поддержку Сергея Каплина, Андрея Садового и Игоря Шевченко. После утверждения этих претендентов их должны снять или заменить на другие. Однако этого не сделали. В Комитете избирателей объясняют: пока кандидатов не зарегистрировал Центризбирком, такая реклама не считается нарушением.

"Вся кампания, которая проводится сейчас политиками, которые не являются кандидатами в президенты, эта кампания является легальной. В рамках действующего законодательства это не предвыборная агитация. Это агитация отдельного политика или агитационная кампания отдельной политической партии", – отмечает Алексей Кошель, генеральный директор Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

Однако после регистрации претендента на главный пост Центральной избирательной комиссией подобные баннеры считаются агитацией. И в соответствии с законодательством они должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата и должны содержать выходные данные.

К таким данным относятся сведения о:

организации, осуществившей печать

ответственных за выпуск

заказчиков материалов

тираж

В общем на этой неделе ЦИК зарегистрировала четырех претендентов. Поэтому с минувшей пятницы 4 января виртуальный бюллетень значительно увеличился. Теперь в нем пять претендентов: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Виталий Скоцик и Андрей Садовый. Сегодня бюллетень уже имеет размер 28 на 20 сантиметров. Если же на выборы зарегистрируется 42 кандидата, то он может вырасти даже до метра.

10 января: как защитить свой голос и как проголосовать переселенцам и заробитчанам

Чтобы наверняка проголосовать на выборах президента, надо уже сейчас проверить, есть ли ваше имя в списках избирателей.

Как защитить свой голос и как проголосовать переселенцам и заробитчанам – смотрите в очередной программе цикла "Украина выбирает президента".

Проверить, есть ли вы в избирательных списках, стоит уже сейчас. Сделать это можно, даже не выходя из дома – через интернет.

На сайте Госреестра избирателей находим раздел "Личный кабинет". Регистрируемся, указав электронный адрес, и отправляем запрос. После этого на указанную почту должен поступить ответ, за каким участком вы закреплены. При этом можно выяснить, нет ли ошибок в персональных данных. Если же окажутся разногласия, или данных о вас вообще не будет, то нужно обратиться в отдел госреестра по месту проживания.

Если же вы хотите проголосовать не по месту регистрации, следует заранее написать соответствующее заявление. Но придется предоставить документы, обосновывающие пребывание в другом месте: справку с работы или образовательного учреждения, договор аренды жилья или документы о прохождении лечения. Однако скоро эти бумаги уже можно будет не подавать. Центральная избирательная комиссия планирует отменить такое требование. А вот для переселенцев процедуру уже упростили.

"Упрощение заключается в том, что нет необходимости подавать документы, обосновывающие такое изменение. Достаточно справки, что лицо является внутренне перемещенным лицом", – говорит руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

Согласно опросам Международной организация по миграции, менее половины переселенцев планируют идти на выборы. Однако большинство из них не знают об упрощении – им неизвестно, как проголосовать в месте, где они сейчас живут.

Тем же, кто будет находиться во время выборов за рубежом и захочет проголосовать там, надо заранее попросить отдел госреестра избирателей закрепить себя по определенным иностранным участком. А заробитчане, живущие в других государствах почти постоянно, должны стать на учет в консульстве. Только тогда смогут участвовать в выборах.

"На сайте ЦИКа, на сайте Государственного реестра избирателей можно посмотреть, где именно можно проголосовать. Потому что в каждой стране, где проживают украинцы, создается определенное количество участков, указаны их адреса. И человек знает, к какому участку он приписан и там голосует", – объяснил аналитик ВОО "Комитет избирателей Украины" Денис Рыбачок.

10 января появились и свежие социологические данные предпочтений избирателей. На первом месте в рейтинге – Юлия Тимошенко. Голоса за нее готовы отдать 12,8% опрошенных. На второй позиции – нынешний президент – с показателем 10,4%. Третий среди лидеров – Олег Ляшко – у него 9,3%. На 0,2% оппоблоковец Александр Вилкул опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко. Почти треть опрошенных еще не определились с выбором.

Разрывы между кандидатами небольшие, – говорят политологи. Поэтому ближе к выборам вполне возможно перетекание голосов от одного к другому. Особенно у тех, кто похож электорат.

"С тактической точки зрения позиции лучше стартовые были у Бойко. Со стратегической, учитывая ресурсы, возможности, сети и длительное партийное строительство "Оппозиционного блока", стратегически они лучше в Вилкула", – делится мнением политолог Руслан Бортник.

За выборами в Украине будет наблюдать миссия ОБСЕ. Ее пригласило Министерство иностранных дел. А вот российских наблюдателей допускать не будут. Не откроют и участки в России – их перенесли в Грузию, Казахстан и Финляндию.

9 января: по количеству кандидатов эта избирательная кампания может стать рекордной

Сегодня, 9 января, в Центральную избирательную комиссию не принес документы ни один претендент на президентское кресло. И всех украинцев интересует, когда же это сделают политики, которые лидируют в соцопросах?

Проходит уже десятый день, как принимают документы от потенциальных кандидатов в президенты. За это время ЦИК утвердил пятерых претендентов. Однако среди них нет никого из политиков-"тяжеловесов", которые, по данным соцопросов, имеют самые высокие рейтинги. Одна из причин такой проволо́чки – чтобы подольше не отчитываться перед Центризбиркомом и Нацагентством по предотвращению коррупции о расходах на рекламу, – говорят в Комитете

"Когда кандидат будет зарегистрирован, он должен объяснить, где он взял средства, он должен отчитаться за то, какие тратит эти средства. Поэтому для кого-то, возможно, выгоднее придержать свою кандидатуру на один месяц с тем, чтобы легче и без головной боли вести избирательную кампанию", – говорит генеральный директор Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

По закону кандидат может начинать агитацию только на следующий день после его регистрации Центральной избирательной комиссией. Однако многие соискатели проводит рекламные кампании еще с лета. Их представители раздают листовки в людных местах и размещают баннеры, потому что никакого наказания за такой преждевременный пиар не предусмотрено.

Есть и процедурное объяснения неторопливости фаворитов. Многие кандидаты баллотируются в качестве выдвиженцев от партий. Поэтому перед походом в Центризбирком им важно провести массовые съезды – чтобы показать, что у политсилы – много кандидатов и ее поддерживают. А на организацию таких мероприятий нужно время.

Команда "Сегодня" поинтересовалась у претендентов на высший государственный пост, когда они планируют идти в ЦИК.

Нынешний президент пока такую информацию не разглашает.

Руководитель Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко планирует нести бумаги и проводить съезд во второй половине января.

планирует нести бумаги и проводить съезд во второй половине января. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко будет подавать документы 22 января, через день после съезда.

Глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко намерен принести их 12 числа – съезд назначен на 11-е.

По количеству кандидатов эта избирательная кампания может стать рекордной. О своем намерении баллотироваться уже заявляло, меньшей мере, три десятка политиков. Раньше было максимум 26 претендентов – на выборах в 2004-м.

Но сейчас далеко не все выдвигаются именно из-за президентских амбиций, – говорят политологи.

"Есть кандидаты – реально потенциально возможные победители – до пяти-шести человек. Остальные, или часть из них, кто хочет засветиться для будущей парламентской избирательной кампании – и они будут, скорее, рассматривать это как площадку, чтобы напомнить о себе и политической силе. И плюс, конечно, есть технические кандидаты", – говорит политолог Алексей Якубин.

Напомним, согласно Конституции, чтобы стать кандидатом в президенты, надо:

быть гражданином Украины;

достичь 35-летнего возраста;

иметь право голоса;

жить в Украине в течение 10 лет перед днем выборов;

знать государственный язык.

Также кандидат должен предоставить ЦИК декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов.

8 января: один кандидат забрал удостоверение лично, двое – прислали уполномоченных, четвертый пока не спешит

Центризбирком официально зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост президента Украины, таким образом их стало пятеро. От нескольких претендентов приняли документы. Кто есть кто – смотрите в продолжении цикла "Украина выбирает президента".

Четырех претендентов на пост президента, которые подавали документы 3-го января, ЦИК зарегистрировал на вечернем заседании 8 января. Однако забрать удостоверение кандидата лично явился только Виталий Скоцик.

Вместо еще двоих кандидатов – Андрея Садового и Сергея Каплина – пришли уполномоченные представители. А вот Валентин Наливайченко пока не спешит забирать удостоверение.

Документы в ЦИК сегодня подали еще два претендента, однако ни один из них не внес залог – 2,5 млн грн. Первый – житель Киевской области, имя которого пока не называют, второй – врач-эндоскопист из Тернополя Сергей Фаренюк. В качестве залога он внес всего лишь три гривни. Говорит: имеет на то веские основания.

"Я написал в заявлении: прошу зачислить те работы, которые я выполнил в Тернополе по строительству корпуса больницы, по строительству водопровода, газопровода, дома. То есть там десятки гривен", – говорит потенциальный кандидат в президенты Сергей Фаренюк

Шансы быть зарегистрированными у таких претендентов – ничтожны. Поэтому документ, подтверждающий внесение наличных – один из основных, – объясняют в комиссии.

"Обязательным требованием является уплата залога. И для того, чтобы быть гарантировано зарегистрированным в президенты, лицо должно подать весь перечень документов, предусмотренный законом. В случае, если перечень документов будет неполным, Центральная избирательная комиссия просто не будет иметь оснований регистрировать такое лицо", – говорит заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Политологи говорят: для кандидата в президенты подаче документов принципиального значения не имеет. Однако обычно первыми приносят те, кто вряд ли выйдет во второй тур. Мол, чтобы привлечь к себе внимание.

"Первыми регистрируются те, кого можно назвать аутсайдерами. И для них вопрос раннего выдвижения, особенно во время Новогодних праздников – это, скорее, тактический ход. Они таким образом на фоне информационной паузы хотят засветиться. Хотят продемонстрировать себя, что они идут, чтобы стать поводом для обсуждения. Лидеров это не нужно", – считает политолог Владимир Фесенко.

Фавориты, по мнению политологов, подадут документы ближе к концу отведенного срока или привяжут регистрацию у какой-то дате – например, к 22-го января, Дню соборности Украины.

Документы от потенциальных кандидатов Центральная избирательная комиссия будет принимать до 3 февраля включительно. Далее у ней будет пять дней на регистрацию тех, кто подал бумаги последним. Поэтому окончательный список претендентов на пост главы государства станет известен уже 8 февраля.

4 января: одного претендента зарегистрировали, еще одному в регистрации отказали

Первого кандидата в президенты Украины зарегистрировали. Это экс-министр экологии Игорь Шевченко. Еще одному претенденту в регистрации отказали. Кто он и каковы причины? "Сегодня" продолжает цикл "Украина выбирает президента".

Экс-министр экологии Игорь Шевченко отнес пакет документов в ЦИК 31 декабря, как только комиссия открыла свои двери. Спешку объясняет так: хочет как можно быстрее начать свою предвыборную кампанию. По закону это разрешено со следующего дня после регистрации. ЦИК документы проверила, замечаний не нашла.

Еще одному претенденту – Владимиру Ратушу, юристу из Броваров – комиссия в регистрации кандидатом отказала. На заседании объясняют: неточности и ошибки в документах, неверно указан адрес регистрации и едва ли не самое главное – не получили от него денежного залога.

"Документ о внесении Ратуша Владимира Борисовича в безналичном порядке на специальный счет Центральной избирательной комиссии денежного залога в размере 2,5 млн гривен к заявлению о самовыдвижения не приложен", – отметил член ЦИК Леонтий Шипилов.

По данным СМИ и социологов, прямо или косвенно о желании выдвигаться в президенты уже заявили около 30 человек. Некоторые говорят и о 50 возможных кандидатах в марте.

Команде "Сегодня" стало интересно, какого же размера тогда будет избирательный бюллетень?! Начинаем за этим следить.

Если за основу взять документ по выборам 2014-го, шириной бюллетень будет 20 сантиметров: 15 см сверху займет так называемая шапка, еще три оставим на поле снизу, на каждого кандидата пойдет 2 сантиметра. Поэтому сегодня наш виртуальный бюллетень имеет размер 20 на 20.

Независимо от того, сколько в конечном итоге будет кандидатов на этих выборах они должны показать, что Украина – зрелое демократическое государство, считает Петр Порошенко. Президент призвал всех участников гонки своим примером подтвердить высокое качество избирательного процесса.

"Должны подтвердить зрелость демократической системы. Также должны обеспечить надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций. Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства. Должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов", – заявил президент Украины Петр Порошенко.

Сегодня документы в ЦИК больше никто не принес. Поэтому за исключением зарегистрированного Шевченко и Ратуша, которому отказали, ЦИК проверяет данные четырех вероятных кандидатов. Решения по ним комиссия объявит во вторник, 8 января.

3 января: ЦИК ликвидировал 5 предвыборных участков в России

В Украине официально стартовала избирательная президентская кампания. Впереди – три месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Сайт "Сегодня" пристально следит за всем, что происходит вокруг выборов, и теперь ежедневно будет рассказывать последние предвыборные новости. Начнем с того, где теперь смогут отдать свой голос украинцы, живущие в России – после того, как были ликвидированы участки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. А также кто именно из кандидатов в президенты уже подал документы в ЦИК.

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