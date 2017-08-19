Отец совершившего наезд в Испании террориста рассказал о сыне

Вчера, 09:59

В результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали

Фото: AFP
Фото: AFP

Отец совершившего наезд на пешеходов в Каталонии террориста рассказал, каким был его сын, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Pais.

"Они не проявляли никаких признаков радикализации", — заявил отец 17-летнего террориста Муссы Укабира, ликвидированного полицией после теракта, а также его задержанного брата Дрисса Укабира.

Мужчина признался, что Мусса "никому не причинял вреда", ходил в школу, которую он должен был закончить в следующем году. "В последнее время он начал молиться, но ничего больше", — добавил он.

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Ранее испанские СМИ опубликовали список пятерых террористов, въехавших в толпу в курортном городе Камбрильс: это были Мусса Укабир, Саид Алаа, Мохаммед Хичами, его брат Омар Хичами и Юнес Абу Якуб. Все они марокканцы в возрасте от 17 до 24 лет. Их ликвидировали сразу после теракта.

В настоящее время задержаны четыре человека, в том числе Дрисс Укабир, брат Муссы Укабира, который заявил, что Мусса украл у него документы и воспользовался ими, чтобы арендовать фургоны.

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Напомним, в четверг днем минивэн въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

 
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