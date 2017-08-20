Теракты в Испании: СМИ узнали о масштабных планах террористов

Сегодня, 13:56

Преступники намеревались устроить взрывы в трех местах в Барселоне 

Фургон террористов. Фото: AFP
Фургон террористов. Фото: AFP

Исполнители терактов в испанских городах Барселона и Камбрильс изначально намеревались осуществить три взрыва в Барселоне, включая собор Святого семейства (Sagrada Familia).

Об этом со ссылкой на информацию от правоохранительных органов пишет El Español, передает "Европейская правда".

Отмечается, что для организации данных взрывов террористы изготавливали бомбы в каталонском городке Альканар.

Преступники намеревались устроить взрывы в трех местах: кроме Собора Святого семейства, местом для теракта они выбрали улицу Рамбла (где и был осуществлен наезд на толпу). Третье место для взрыва террористы не выбрали, но склонялись осуществить это в порту.

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Однако взрыв дома, где изготавливалась взрывчатка, вынудил злоумышленников изменить свои планы.

Журналисты пишут, что для изготовления взрывчатки террористы использовали баллоны с газом и трипероксид ацетона. На месте взрыва в Альканар полиция обнаружила 106 баллонов с бутаном.

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, ответственность за этот теракт также взяло ИГИЛ. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили теракты. Полиция заявляет, что в ячейку входили 12 человек.

Всего среди пострадавших в результате теракта в столице Каталонии значатся граждане 24 стран.
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