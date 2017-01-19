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Девушку-бодибилдера в Иране арестовали за "нескромные" селфи (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/50_main.1484822368.png http://www.segodnya.ua/img/article/7897/50_tn.1484822368.png Общество Нобахари является одной из двух иранок, которые приняли участие в международных соревнованиях

Девушку-бодибилдера в Иране арестовали за "нескромные" селфи (фото)

Сегодня, 12:37

Нобахари является одной из двух иранок, которые приняли участие в международных соревнованиях

В Иране молодую девушку-бодибилдершу посадили в тюрьму за публикацию в соцсетях фотографий с тренировок из спортзала, которые были признаны нескромными, сообщает Daily Mail.

Скорее всего, речь идет о Ширин Нобахари, хотя точного имени и фамилии спортсменки издание не называет.

Отмечается, что Нобахари является одной из двух иранок, которые приняли участие в международных соревнованиях. Но, вернувшись домой в сентябре 2016 года, она попала в немилость властей за "антиисламские" фотографии из спортзала.

Как напоминает Daily Mail, в Иране термин "обнаженная" относится к женщинам, у которых не покрыто тело от запястий до лодыжек.

За жизнью Ширин в Instagram следит более 68 тысяч человек. А девушка тем временем находится в тюрьме не смогла найти два миллиона риалов (около 60 долларов), чтобы выйти под залог.

Тем временем в Ирландии невеста в пышном платье приехала на свадьбу за рулем трактора.
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