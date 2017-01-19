Девушку-бодибилдера в Иране арестовали за "нескромные" селфи (фото)
Нобахари является одной из двух иранок, которые приняли участие в международных соревнованиях
В Иране молодую девушку-бодибилдершу посадили в тюрьму за публикацию в соцсетях фотографий с тренировок из спортзала, которые были признаны нескромными, сообщает Daily Mail.
Скорее всего, речь идет о Ширин Нобахари, хотя точного имени и фамилии спортсменки издание не называет.
Отмечается, что Нобахари является одной из двух иранок, которые приняли участие в международных соревнованиях. Но, вернувшись домой в сентябре 2016 года, она попала в немилость властей за "антиисламские" фотографии из спортзала.
Как напоминает Daily Mail, в Иране термин "обнаженная" относится к женщинам, у которых не покрыто тело от запястий до лодыжек.
За жизнью Ширин в Instagram следит более 68 тысяч человек. А девушка тем временем находится в тюрьме не смогла найти два миллиона риалов (около 60 долларов), чтобы выйти под залог.
Тем временем в Ирландии невеста в пышном платье приехала на свадьбу за рулем трактора.
Вы сейчас просматриваете новость "Девушку-бодибилдера в Иране арестовали за "нескромные" селфи (фото)". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии