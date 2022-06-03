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Откуда на Украину готовится новое нападение и почему "россияне обосрутся в войне с НАТО"

Успокоительная статья
Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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3 июня, 06:56
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Отвечаем на эти вопросы с помощью боевого офицера, который знает врага "вживую". Без военного эксперта и генерала тоже не обошлось. Успокаиваем. Не нагнетаем!
Лукашенко понимает, что своим приказом о наступлении на Украину может подписать смертный приговор для себя.
Лукашенко понимает, что своим приказом о наступлении на Украину может подписать смертный приговор для себя. / Фото: Коллаж: Сегодня

В последние дни особенно активно начали говорить о возможности нового наступления РФ на севере Украины, то есть, через Сумщину и Черниговщину – на Киев, куда люди начали активно возвращаться. Будет ли оно, когда и откуда?

Мы посмотрели на ситуацию глазами (и мышлением) трех сторон, имеющих непосредственное отношение к информации и ситуации на фронте: короткий анализ от военного эксперта, боевого офицера и генерала, командующего обороной Киева.

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Что говорит военный эксперт

Олег Жданов в эфире марафона FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24":

Возможность повторного наступления российских войск на Киев я оцениваю равной нулю. Почему? Потому что то количество войск, которое РФ собирает вдоль Черниговской и Сумской области, настолько мало, что его будет достаточно только для разведки боем...

А как же Беларусь?

Еще в марте активно обсуждалось возможное нападение на Украину войск Беларуси. Похоже, история повторяется.

Как передает телеграм-канал "Беларускі Гаюн", подтверждая свои наблюдения фото и видео, сейчас идет активный переброс техники к границам с Украиной. А Лукашенко уже заявил о начале военных учений с 22 июня. И тут больше пугает даже не сама "усатая картошка" с его армией, а дата.

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Со стороны Минска к украинской границе второй день едут колонны военной техники ВС Беларуси в сопровождении ГАИ. Фото: местные телеграм-каналы.
Со стороны Минска к украинской границе второй день едут колонны военной техники ВС Беларуси в сопровождении ГАИ. Фото: местные телеграм-каналы.

Учитывая, что Россия напала на Украину 24 февраля – в день рождения НСДАП (партии нацистов Германии), будет безумно символично, если Путин пойдет на Киев еще и 22 июня – как его "идейные вдохновители" 81 год назад. Всем известна странная любовь Путина к "нестандартным" датам…

К тому же сейчас российской армии как некогда нужна оперативная пауза, чтобы подтянуть резервы на юге и востоке Украины и продвинуться дальше. И вступление в войну 60-тысячной армии Беларуси (или ее части) им в этом поможет.

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Но Лукашенко не зря "тянет резину". Он понимает, что это может попросту похоронить его.

Если Лукашенко отдаст приказ о наступлении, максимум в течение месяца Путин его ликвидирует, и тогда Беларусь автоматически перейдет в состав Союзного государства, – говорит военный эксперт Олег Жданов.

Как говорится, "чык-чырык" – и нету.

Подробное объяснение – в видео:

Что говорит боевой офицер

Мы пообщались с заместителем командира одной из боевых частей, офицером-артиллеристом ВСУ, который сейчас сражается с войсками РФ в реальных, а не теоретических боях (именно поэтому он попросил не называть его).

- Думаю, новое нападение на Киев сейчас маловероятно, – говорит наш собеседник. – Они на востоке сильно завязли. Пока не закончат там, наступать нигде не будут.

Я думаю, "наступление на Киев" – это отвлекающий маневр. Как и с Приднестровьем было: пошумели-пошумели и успокоились.

РФ испытывает сложности по людям и тяжёлому вооружению. А ещё нужно удерживать фронт протяженностью 500 км на востоке и 140 на юге. Идти на Киев сейчас не реально.

- А если Беларусь все-таки ввяжется?

- Не верю. Лукашенко – трус. Он как был председателем колхоза, так им и остался. Если он не отдал приказ наступать в более благоприятных условиях (середина марта), то теперь… Нет.

Разве что техникой поможет Путину. Есть сведения, что Беларусь потихоньку передает свои танки РФ.

Про российскую "армаду Гудериана"

- У России проблемы не только с людьми, но и с техникой?

- Ну, если они снимают с хранения Т-62… Да, в 60-е годы прошлого века это был неплохой танк. Но сейчас… К тому же фото этих танков, которые мы видели, говорят о том, что они не имеют "активной брони". То есть, даже РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет. – Авт.) сможет эффективно с ним бороться. А у нас их много.

Танки Т-62 россияне массово снимают с хранения.
Танки Т-62 россияне массово снимают с хранения. / Фото: Украинская Википедия/FB

Системы связи в этих танках – сложно представить там что-то современное. Древние радиостанции, которые давно сняты с вооружения. Да и вряд ли они работают – там ценные металлы использовались, начальники складов наверняка растащили.

То же самое с системой управления огнем, которая включает дальномер. А в нем тоже драгметаллы. Как показывает практика, только 20% советских дальномеров работают.

- А сколько у них танков в запасе?

- На хранении – около 10 тысяч. Но с учетом вышеописанных проблем они смогут ввести в эксплуатацию не более 2 тысяч единиц. Но и для этого нужно довольно много времени. Не дни и даже не недели, а месяцы.

А мы имеем против них не менее 25 тысяч различных противотанковых средств. Вполне хватит, чтобы остановить эту "армаду Гудериана".

Даже РПГ-7 эффективно справляется со старыми российскими танками.
Даже РПГ-7 эффективно справляется со старыми российскими танками.

Сильное и слабое место врага

- В чем сильное их место?

- Опаснее всего артиллерия. Ее у них много. Боеприпасов много. И подготовка личного состава хорошая. Именно благодаря арте у них и есть успехи. Штурм Северодонецка тому подтверждение…

У нас меньше артиллерии и боеприпасов. Но мы в обороне. А они наступают, в итоге потерь больше у них.

- А самое слабое их место?

- Взаимодействие войск на поле боя. Арта стреляет днем и ночью, но это зачастую мало увязано с теми тактическими задачами, которые решает наступающая пехота.

- А почему так?

- Пехота наступает сама по себе, ибо их командиры не проявляют инициативы, у них нет мотивации. Они не рискуют, не импровизируют… Им сказали – наступаем туда, вот они тупо туда и наступают. А все это легко прогнозируется.

В пехотном бою самое важное – замысел боя, а отрабатывает его пехотный командир и его штаб. Под него должны быть увязаны действия арты, авиации, тылов и т.д. И все четко по времени… К счастью, у них так не работает…

Возможна ли партизанская война

- Украина – партизанский край. Веришь ли ты в успешную войну подразделений теробороны? Ведь лето, "зеленка"…

- На востоке и в южных регионах это не пройдет. Там же лесов почти нет. А вот со стороны Беларуси, Сумской области, если полезут снова, может сработать.

Ведь тербаты формируются из местных, которые знают свой район, людей, все горки-пригорки…

"С НАТО вовсе обосрутся"

- Веришь, что Россия может попереть и дальше, на Европу?

- Думаю, 2-3 года им будет не до этого. Они с нашей армией буксуют, а с НАТО вовсе обосрутся.

- Знаю, что ты был с натовцами на учениях. Реально – сильные спецы?

- Минус один – нет боевого опыта, поэтому мыслят шаблонно, теоретически. Но свое дело знают отлично, техника вся в идеальном состоянии. Но как могут показать себя на поле реального боя – тут уж прогнозировать не берусь.

Мнение генерала, обороняющего Киев

Генерал Жирнов уверен, что Киев готов к приему "гостей". Фото: КМВА
Генерал Жирнов уверен, что Киев готов к приему "гостей". Фото: КМВА

Глава Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов:

Если смотреть на Брянскую и Курскую области, пока фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что РФ может использовать и территорию Беларуси…

Мы ежедневно следим за действиями противника. И готовимся к его встрече. Угроза будет существовать, пока мы не победим…

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