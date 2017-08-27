Как строить отношения с Россией после войны

Российскую Федерацию в ее нынешнем облике можно обвинять во многих грехах, но невозможно отрицать, что это системное государство. Год за годом, век за веком она ходит по заколдованному кругу: попытка реформ – реакция – диктатура. В этот раз попытка "реформ" в 90-х сменилась реакцией в начале 2000-х и нынешней диктатурой. Простые логические построения, опыт спецопераций, страх и деньги позволили кооперативу "Озеро" в конце концов сформировать некую модель государственного управления, в которой смешались вроде бы демократия, но по типу СССР, где выборы проводились с заведомо известным результатом, и как бы капитализм, но дикий, олигархический, ведущий не к возникновению крепкого среднего класса, а к обогащению узкой прослойки власть имущих.

Россия так и не смогла преодолеть проклятие нефти и газа, как это сделали некоторые из стран-счастливчиков, на чьей территории они обнаруживались, к примеру, Великобритания и Норвегия

В эпоху дисковых телефонов и трех программ аналогового телевидения еще сохранялась возможность как-то объяснять своим согражданам, почему текущие в страну рекой нефтегазодоллары не приносят процветания. В новые времена, когда со смартфоном в руке можно управлять спутниками, нужны были другие объяснения, и они нашлись, причем покрытые советским нафталином. Во всем оказались виноваты внешние враги, ЕС и НАТО, чье расширение на Восток, оказывается, противоречило каким-то обязательствам, которых никто не давал, и непосредственно угрожало России, хотя кому могло бы прийти в голову нападать на ядерную державу со вторым потенциалом в мире, оставалось сущей загадкой.

Джону Кеннеди, одному из самых харизматичных американских президентов, приписывают авторство универсального рецепта популярности: "Чем больше я делаю глупостей, тем популярнее становлюсь". Оценивая нынешнюю политику Кремля, складывается впечатление, что этот тезис вполне может служить эпиграфом при формировании как внутренней, так и внешней политики Российской Федерации.

В путинской России внешняя политика стала не инструментом, как это могло бы быть, а заменителем модернизации и развития. Концепция всемирной трагедии в связи с развалом СССР на фоне гиперболизации величия "русского народа", бесконечные жалобы на несправедливый миропорядок, в котором доминируют США при подигрывании ЕС, неспособность обеспечить достойный уровень жизни и внутреннюю динамику развития на 1/7 части суши, концентрация всего российского капитала и инвестиций в Москве и Санкт-Петербурге при тотальной коррупции и нищете в регионах, которую как-то надо было объяснять, – все это реалии в конечном итоге нашли свое воплощение в агрессивной внешней политике, результатом которой стала и агрессия против Украины. "Восточное партнерство", Соглашение об ассоциации, не говоря уже о свободной торговле, были объявлены смертельной угрозой России, а сотрудничество с НАТО стало рассматриваться как "продвижение Альянса к границам РФ", непосредственно угрожающее ее безопасности. В результате Россия решилась на безумный в 21-м веке шаг – прямую аннексию части территории суверенного государства и военную поддержку сепаратистов на Донбассе, включая участие в боевых действиях своей регулярной армии. Однако рано или поздно эта война закончится. Россия, пусть и нехотя, будет вынуждена убрать свои войска из Донбасса и вернуть Крым. Возможно, даже будут наказаны те, кто задумал и осуществил эту авантюру. Запад сменит приоритеты и займется своими делами. Но Россия никуда не денется. Не исчезнут ее ядерное оружие, великодержавная тоска и 86% населения, преданно одобрявших "вставание с колен". Слабо верится в то, что 100 млн "боевых бурятов" вдруг опомнятся. Сменщик Путина заклеймит позором культ его имени, после чего начнет строить свой собственный. Нам жить рядом с этой Россией. Вопрос - как?

Какое место во внешней политике Украины займет Российская Федерация после войны?

Для того, чтобы попытаться ответить на этот чрезвычайно сложный вопрос, крайне полезно ознакомиться с некоторыми стратегическими документами, которые Кремль регулярно издает. Они дают некоторое представление не только о том, каким видится мир через прорези бойниц Спасской башни, но и как мыслит царская свита. Он уйдет, а они останутся.

Так, 30 ноября 2016 года указом Путина была утверждена концепция внешней политики Российской Федерации. Это весьма любопытный документ, своеобразный план действий России на внешних фронтах. В нем много крайне претенциозных заявлений, часть из которых является явным преувеличением, а часть – откровенной ложью. К примеру, в этом документе утверждается, что Россия является "влиятельным центром современного мира", а сам мир "переживает период глубоких перемен, сущность которых заключается в формировании полицентричной международной системы"; обостряются противоречия, связанные с неравномерностью мирового развития, отмечается "стремление западных государств удержать свои позиции в том числе путем навязывания своей точки зрения на общемировые процессы", а "существующие военно-политические союзы не способны обеспечить противодействие всему спектру современных вызовов и угроз". В целом, от документа веет духом полного апокалипсиса, который надвигается на человечество.

Смена технологического уклада, оказывается, не благо, она "способна привести к дальнейшему обострению экономического соперничества". При этом "увеличиваются масштабы транснациональной организованной преступности, появляются новые криминальные центры силы", и в этих условиях "повышается роль фактора силы в международных отношениях". Кроме всего, "усиливается борьба за ресурсы, доступ к рынкам сбыта, контроль за транспортными артериями". И что важно – конкуренция приобретает "цивилизационный характер, форму соперничества ценностных ориентиров". Короче говоря, разворачивается битва цивилизаций. Однако не все потеряно – "сокращаются возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике", и лишь "внешняя политика Российской Федерации является открытой и предсказуемой, характеризуется последовательностью, преемственностью и отражает уникальную, сформированную веками роль России как уравновешивающего фактора в международных делах и развитии мировой цивилизации". Грузия, Украина и Сирия в полной мере ощутили на себе действие этого "уравновешивающего фактора".

Упомянутая концепция не только отражает искаженную, как в королевстве кривых зеркал, картину кремлевского мира, но и является насквозь лживой в том, что касается роли России. Оказывается, РФ проводит внешнюю политику "на основе общепринятых норм международного права и принципов…невмешательства во внутренние дела государств". Россия "добросовестно соблюдает международно-правовые обязательства", уважает суверенитет государств и их территориальную целостность, противостоит попыткам "выдать нарушения международного права за его творческое применение" и "вмешательства во внутренние дела государств в целях осуществления неконституционной смены власти". Откровенным цинизмом веет от утверждения, что "Россия принимает необходимые меры для обеспечения…международной информационной безопасности". При всем при этом РФ "заинтересована в развитии всего многообразия политических, экономических, культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, выстраивании партнерских отношений при соблюдении своих национальных интересов". Ну, и само собой разумеется, что конфликт у нас "внутриукраинский".

Мир устоял даже после неожиданного результата выборов в США, популисты в Европе во власть не прошли, а попытки России вмешиваться в чужие дела увенчались полным провалом, изоляцией и жесточайшим режимом санкций

Подобные документы в России просто так не принимаются. Во многих аспектах его положения уже воплощаются в жизнь, к примеру, демонстративные шаги в сторону Индии и Китая из этого ряда. Однако практика международной жизни за последние 10 месяцев, прошедшие от принятия упомянутой Концепции, показала не только искусственность, но и очевидную оторванность от реалий "кремлевских мечтателей". Мир устоял даже после неожиданного результата выборов в США, популисты в Европе во власть не прошли, а попытки России вмешиваться в чужие дела увенчались полным провалом, изоляцией и жесточайшим режимом санкций. Солдаты стран НАТО, в том числе из бывшего "соцлагеря", промаршировали по Крещатику, а шотландцы даже станцевали в центре Киева свой народный танец, да еще под волынку. Обнадеживает только одно – судя по другим концептуальным документам, принятым позднее, уже в разгар расследования о связях команды Трампа с российскими агентами, в аналитических кругах России, кажется, начали понимать всю пагубность принятого курса.

В докладе Российского совета по международным делам, в руководство которого входят бывший министр иностранных дел Иванов и рупор Кремля Песков, а соучредителем является МИД РФ, "Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире 2017-2024" все еще утверждается, что "Россия сегодня – одна из наиболее мощных мировых держав", однако в нем уже говорится, что "ставка на хаотизацию международных отношений не должна быть исходной предпосылкой внешней политики России". Всем тем, кто утверждал, что санкции не работают, авторы доклада дают ответ: "мы отстаем от лидеров и лучших мировых практик в ряде критически важных областей. Отставание…представляет собой значительно большую угрозу для суверенитета и целостности страны в сравнении с реалистичными военными угрозами, от которых Россия уже надежно защищена". "Без качественного внутреннего рывка Россия обречена на периферийную роль в мире". А чтобы сделать этот рывок, отмечают авторы доклада, нужны соответствующие внешние условия, "последовательное достижение компромиссов в решении ключевых политических проблем с Западом" и привлекательные на постсоветском пространстве модели экономической интеграции и коллективной безопасности.

В нынешней России невозможно представить честный анализ той внешнеполитической ловушки, в которую загнал страну Путин

В целом, в отличие от утвержденной Путиным концепции, этот доклад дает очень конкретный ответ – без активного участия в процессах глобализации, эффективного взаимодействия с ведущими странами Запада решение задач развития России невозможно. Конфликты в Украине и Сирии называются среди тех препятствий, которые должны быть в ближайшее время устранены. Разумеется, в нынешней России невозможно представить честный анализ той внешнеполитической ловушки, в которую загнал страну Путин, и поэтому выводы о том, что "евроатлантический регион остается в числе наиболее передовых с точки зрения развития региональных политических институтов" обязательно соседствуют с утверждением, что "идет медленное сокращение военно-политической и экономической роли США", зато растет "военный и экономический" потенциал Китая и Индии. Москва, очевидно, придает огромное значение своему сотрудничеству с Китаем и Индией, всячески подчеркивая его роль и перспективы. В то же время, как бы вне дискурса остается вполне очевидный факт, что ни Китай, ни Индия, ни тем более Россия не смогут стать мировыми центрами силы в обозримой перспективе хотя бы в силу отсутствия у этих государств привлекательной для других концепции миропорядка, устройства общества и организации государственной власти, которые к тому же были бы альтернативой демократии, справедливости, правам человека, равенству перед законом. Китай и Индия при всем потенциале и глобальных интересах – государства-интроверты, лишь в ограниченной степени претендующие на внешнее влияние, а Россия все время находится в состоянии "обиженности", что ее, якобы, не воспринимают как равную. При этом авторы доклада честно признают, что "Россия сохраняет за собой серьезный военно-политический потенциал, хотя ее экономика несопоставима ни с одним…центром силы" и, таким образом остается неясным, как же уйти от модели экономически отсталой страны с ядерными ракетами, и при этом обеспечить цели развития привлекательными для других стран внешнеполитическими инициативами. По их мнению, украинский кризис стал причиной "лавинообразного" ухудшения отношений со странами Запада, что наносит огромный долговременный вред интересам России.

Было бы преувеличением утверждать, что появление более-менее объективного анализа внешнеполитической ситуации, в которой оказалась Россия из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе, означает некую тенденцию в политической среде РФ. С другой стороны, наличие трезвых голосов, к которым, возможно, прислушиваются и в Кремле, обнадеживает. Украина, безусловно, не заинтересована в хаотическом коллапсе РФ, и политико-дипломатическое решение главных проблем - возврат территорий, пленных и незаконно осужденных граждан, выплата репараций в связи с уничтожением инфраструктуры – является приоритетом. Однако как жить рядом с таким соседом после войны остается неясным. В 1888 году Отто фон Бисмарк написал в одном из своих писем о России: "Это государство, даже после полного поражения, будет оставаться…стремящимся к реваншу противником". И это тот урок истории, который нам никак нельзя забывать.