"Обливанный понедельник" – память о древнем обряде утопления ведьмы

До сих пор в западной Украине процветает обычай "Обливаний понеділок" – в первый понедельник после Пасхи люди на улице с энтузиазмом поливают друг друга водой.

Хоть в первую очередь в этот день рекомендовалось "купать девушек" – как на добровольной, так и на принудительной основе. Их поливали водой, позже – брызгали на них духами. Кое где даже водили к реке для более интенсивного "купания".

Девушки возмущались, но для проформы. Знали, что обливание – это способ ухаживания и по традиции дарили своим "поливальщикам" писанки – бывало, что именно с полива и начиналась любовь...

Ибо даже в старину уже мало кто помнил, что означает этот старинный ритуал поливания дам.

Утопление ведьмы ("испытание ведьмы водой") – один из самых распространенных обрядов.

Очень часто ведьма подвергалась подобному наказанию за то, что украла дождь или напротив – наслала на село градовую тучу.

Но утопление ведьмы – то, что стало позднее наказанием, было когда-то лишь способом вызова дождя (!!!) – жертвоприношением.

Во время Русалий, начиная от Вешнего Юрия и до праздника Петра и Павла – в разных странах проводили один и тот же обряд.

Человека (часто обнаженного) обвязывали первыми зелеными ветками, водили по селу и поливали водой.

В Болгарии, Сербии и Румынии "мокрухой" была Папаруда или Додола – босая девушка в платье и головном уборе из зеленых веток, останавливалась у каждого дома, желая счастья хозяевам – те в ответ поливали ее водой (иногда через сито или решето, имитируя дождь). Девушка прыгала, танцевала, вертелась, стараясь, чтобы капли воды с ее мокрого и зеленого "платья" обрызгали "на счастье" как можно больше людей (увидеть подобный обряд в Болгарии можно и в наши дни).

В Словении и Хорватии водили Зеленого Юрия – в наряде из веток выступал ряженый мужчина.

В Украине водили "Куст" (Полесье) или "Тополю" (Полтавщина, Харьковщина) – девушку-куст с головы до пят украшали зеленью, на роль Тополи выбирали самую высокую, к тому же заставляли ее поднять руки над головой и увивали их разноцветными бусами, платками и лентами. Она так же желала хозяевам всего наилучшего, собирая ответные подарки или мелкие деньги (нынче обычай водить Куст сохранился только в одном селе Украины — Сварицевичах).

Так называемая "Зеленая Королева" носила разные имена. Женщины выполняли эту роль чаще, чем мужчины. Чаще всего "Королева" ходила со своей свитой. Спектакль сопровождался ритуальными песнями, плясками, подношениями "Королеве", мог быть одноактным или трехактным.

Но сама роль и сюжет – оставались неизменными.

В первом акте "Зеленую Королеву" водят по селу или полю и обливают водой: водный обряд должен призвать дожди на посевы, а прогулка – хороший урожай.

В последнем акте – ее провожают или хоронят.

Ту же роль по сути выполняет и легендарная Королева Мая (по традиции одетая в зеленое платье). "Где королева ходит, там пшеничка родит, где королева не ходит, там пшеничка не родит" – пели в Польше во время вождения своей королевы. В некоторых странах "Королеву Мая" украшают точно так же как Папаруду-Додолу - в юбку, платье, шапку или фату из зеленых ветвей, делая ее похожей на классическую русалку.

Ведь Русалки в народном представлении исполняют все ту же роль –обеспечивают полив каждому саженцу и заботятся о росте жита!

В троицких и купальских обрядах та же самая "Зеленая Королева" – представлена в виде зеленой ветки, зеленого деревца или ритуальной куклы – Русалки, Купало, Марени, Мари. В конце ее всегда уничтожали, разрывали на куски, закапывали – но чаще всего топили.

"…на Поділлі й Волині дівчата роблять "Купало" з гілки верби; для цього вони беруть гілку, квітчають її квітами й вінками, а потім ходять навколо такого "Купала" і співають пісень… коли вже дівчата "Купалом" натішаться, хлопці нападають на "Купала", обривають з нього вінки й квіти, а саму гілку кидають у воду" – пишет Воропай. – "На хуторі Єгорівці солом’яну Марену садять на гілку чорноклену, а часом і на патик будь-якого іншого дерева; носять навколо криниці, навколо ставка, співаючи купальських пісень, а потім несуть до річки і там топлять у воді".

В дань Марене в Украине поют песню "Дівка Маринка в Дунаї втопилась" или "Потонула, Мареночка, потонула, наверх кісочки зринула", не менее известна купальская песня "Ганна втонула".

Согласно купальскому обряду девушки несли к воде свою куклу, а парни во время этой процессии пытались отбить ее и обливали девчат водой. "В деяких слободах зберігся стародавній звичай купатися в ріках перед тим, як стрибати через вогонь", – говорит Воропай. -… Але старші жінки кажуть, що купатися з Мареною не слід, бо як тільки Марена пірне у воду, то налітає сильний вихор: це нечиста сила з’являється за Мареною, бож Марена — це старша русалка" – добавляет он. И прямо пишет, что во время троицких проводов роль русалки может исполнять как выбранная девушка так и соломенная кукла.

И наша Мареночка, и дивчина-тополя, и дивчина-куст, и Русалка, и английская Королева Мая, и балканская Папаруда-Додола , – воплощали один и тот же Зеленый Дух природы – Великой Богини.

Для куклы смерть была неминуемой.

Королеве Мая или дивчине-тополе вроде бы ничего не угрожало… во всяком случае в XIX веке.

Но многочисленные истории с утоплением ведьм говорят нам, что в древности все могло быть иначе. И утопленницы Ганна, Марина и Мареночка – могли быть совершенно реальными людьми.

"Киевский синопсис" прямо связывает традицию обливания водой на Пасху с жертвоприношениями древности:

"Некоторые из древних беззаконников источникам и озерам жертвы приносили, чтобы умножились плоды земные, а порой и людей в воде топили… и сегодня давнего того безобразия обновляется память, когда во время пресветлого Дня Воскресения Христова молодежь обоего пола, или старшие, собравшись, друг друга будто ради какой-то забавы в воду бросают, и выпадает научением бесовским, брошенным в воду, или о камень, или о дерево разбиться, или утонуть, и недостойно потерять душу. Другие же, хотя и не бросают в воду, то поливают водой, тому же бесу жертву давних предрассудков возобновляя...".

И это не просто наветы христиан на древних язычников. Мы знаем, что во время жертвоприношений воины Святослава топили младенцев "в водах Истра", знаем, благодаря Милорадовичу, что украинцы приносили водяному мертворожденных младенцев, знаем украинскую сказку про черта-водяного из озера, который в обмен на хороший улов требует у рыбака его дочь Маринку…

Но гораздо больше мы знаем о знаменитых испытаниях ведьм водой.

Если дождей не было долго, обряд повторяли снова и снова – "Зеленую Королеву" вновь водили по селу и обливали водой. На Житомирщине для прекращения засухи на девушках вспахивали русло реки. Часто для вызова дождя совершали символическое утопление – женщин загоняли в воду и купали насильно. Обливали водой провинившихся баб – тех, кто, нарушив запрет, копал землю от Введения до Благовещения или пек на Благовещение хлеб – им поливали углы в хате, лил воду на голову или тащили к реке…

Если все это не приносило нужного эффекта, в воду тянули серьёзных преступниц – женщин, обвиненных в колдовстве и краже дождя.

По убеждению украинцев, ведьмы регулярно прятали дожди от честных людей – и держали их в хате в виде лягушек в кадушках.

"Українська відьма насилає грозу, град, вихор… і замикає дощові хмари в комору або в горщик у вигляді жаби" (Милорадович)

"В Малороссии рассказывают, что ведьмы скрадывают с неба дождь и росу, унося их в завязанных кринках или мешках и запрятывая в своих хатах и коморах" (Афанасьев)

Увековеченный в "Конотопской ведьме" обряд испытания ведьм водой известен в Украине давно (еще в 1274 году против него публично выступал архимандрит Киево-Печерской Лавры Серапион), и описан неоднократно. "Ведьму" связывали "крест на крест" – большой палец правой руки привязывали к большому пальцу левой ноги, левую руку – соответственно к правой ноге. В таком виде женщину бросали в воду. Если она тонула – то провозглашалась невиновной, если держалась на воде – считалась истинной ведьмой (любопытно, что по Воропаю, для правильного обряда утопления купальской куклы "Марена повинна втопитися, а не пливати зверху").

Но реальные суды в Украине редко осуждали ведьм, а во время сельских самосудов никто не занимался дотошным соблюдением юридических тонкостей "испытания водой". Реальная хроника свидетельствует не столько о желании выявить ведьму, сколько о классическом ритуале вызова дождя – насильственном купании или даже "купании насмерть" с единственной целью вытрясти у ведьмы припрятанный дождь:

"В 1839 году засуха дала повод расправиться с ведьмами по тому же образцу в Полтавской губернии. В 1875 году на Полесье мужики в одном селе, по совету стариков и старосты, задумали испытать ведьм водою и просили помещика, чтобы он позволил "покупать баб" в его пруде… Засуха 1880 года едва не стоила жизни трём бабам деревни Пересадовки Херсонской губернии. Их сочли за колдуний, держащих дождь. Бедным женщин насильно купали в реке, пока они, чтобы спасти свою жизнь, не указали, где они "спрятали дождь". Староста с понятыми вошёл в показанную избу и в печной трубе нашёл замазанное "гнездо" с двумя напильниками и запертым замком. Находка доказывает, что ведьмы были не умнее своих гонителей и, действительно, пробовали колдовать", – пишет Амфитеатров.

Он же сообщает: за неимением живых ведьм – при засухе использовали мертвых. Шли на кладбище и поливали их могилы "дождем" – лили на них воду через решето.

"Очень может быть, поэтому, что обряд обливания могил и трупов при засухах, купание колдунов и ведьм при неурожаях лишь впоследствии, с утратою народом точных языческих традиций, обратились в обычай карательный, приняли характер истязания. Первоночально они были ритуалом", – заключает он.

И, пожалуй, лучше всего это подтверждает финальное утопление Троицкой или Купальской куклы или зеленой ветки – которую часто именовали попросту "ведьмой" или "русалкой".

Сам обряд заставляет вспомнить известный в наши дни анекдот "Ведьму сжечь! – Но она такая красивая... – Хорошо.. но потом сжечь!"

"Зеленая Королева" символизировала саму Мать-Природу, потому вначале ее женили (праздник Ивана Купала – был свадьбой воды и огня), а затем убивали.

В конце русалий ее либо топили, чтобы дожди продолжились, либо закапывали, сжигали, разрывали – чтобы обильные дожди наоборот прекратились. Способ управления небесной водой представлялся нашим предкам очень простым, вроде поворота краника вправо или влево: купание и обливание – усиливало водный поток, закапывание или сожжение – останавливало дожди. Но любой поворот событий предполагал для "Зеленой Королевы" летальный исход.

Убийство куклы не свидетельствовало о плохом отношении к ней, лишь о текущем моменте. После Русалий начинался сбор урожая – дожди, которые приносила "Зеленая Королева" были уже не нужны, более того –были вредны, т.к. могли навредить и сбору плодов, и созревающему житу. "Мавр сделал свое дело, мавр может удалиться" – могли бы сказать наши предки.

Более агрессивными их действия становились лишь в том случае, когда насущные проблемы – засухи, бури – становились вопросом жизни и смерти.

И можно предположить, что в древности "зеленая" Королева Мая, оказавшаяся неспособной призвать (или прогнать) дожди и умножить урожай – в случае затяжной засухи становилась той самой жертвой, которую топили в реке ради вызова дождей или закапывали, ради их прекращения.

"Из Азбуки киевских чудес"