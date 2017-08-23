Остров Крым: нет, полуостров

Оккупация и аннексия Крымского полуострова со стороны Российской Федерации в конце февраля – середине марта 2014 г. были неслыханным актом агрессии в истории новой послевоенной Европы, всего миропорядка, установленного со стороны ООН с целью предотвращения возникновения новых глобальных войн. Действия официальной Москвы против Украины противоречат абсолютному большинству норм и принципов международного права, базирующихся на идее предотвращения грабительских интересов чужих территорий с применением силы, наглого доминирования больших стран над меньшими с целью их подчинения и эксплуатации как суверенных государств.

Россия является членом практически всех важных международных организаций, уставные документы которых осуждают оккупацию и аннексию независимых государств или часть их территорий. Ситуация становится еще более странной, потому что Россия как постоянный член Совета безопасности ООН должна не только рассматривать вопросы оккупации и аннексии стран-членов этой организации, но и предлагать решение о срочном их решении и, собственно, и самой быть образцом поведения на международной арене. И если бы Россия была не второй военной мощью в мире по ядерному потенциалу, способной уничтожить все живое на нашей планете, ее уже давно бы дисциплинировали и поставили на место все международные игроки. Поэтому в данной ситуации все сложнее, но это не значит, что возвращение Украине Крыма зависает на десятилетия, хотя московская пропаганда настойчиво навязывает идею решения этого вопроса на века.

Что же делать Украине? Следует понимать, что вопрос реинтеграции Крымского полуострова в государственно-правовое поле Украины состоится при чрезвычайных усилиях нашей страны, координированных шагах всех ее политических факторов, дипломатии, а главное – при действенной помощи международной общественности, ее авторитетных и влиятельных членов, которые могли бы нажать на Кремль аргументами и предложениями, от которых тот просто не мог бы отказаться.

Москва в глубине души тоже осознает свои оккупантские действия, но с первой минуты интересы полуострова предложили свое видение развития событий для внутреннего потребления и на международной арене. Таким образом, первый аргумент, который ударно использовался пропагандистами из Кремля, – в Киев пришла к власти хунта и фашисты, поэтому братский Крым нужно было срочно спасать, хотя сразу возникает вопрос, от чего и кого. Здесь вроде бы уверенно, но путанно говорится, что новая украинская власть то хочет уничтожить крымчан, то всех их искалечить физически и духовно. Короче, надо срочно защищать нормальных людей (приверженцев "русского мира") от ненормальных (которые хотят жить в общем европейском доме и ездить в Европу без виз). Вот, собственно, и все. Конечно, это как-то бедненько, но по логике агитаторов аннексии очень закономерно. Здесь сразу напомню, что хунта всегда ассоциируется с военными, которые захватывают силой власть в стране с целью изменения политического курса. В нашем случае военные не организовывали Майдан и близко не выдвигали политических либо иных требований Януковичу и его команде. Так что с хунтой здесь полный бред.

Далее серьезное обвинение Революции Достоинства в фашизме. Не поленился и еще раз посмотрел политический словарь и никак не могу понять, как людей, вышедших на улицу, чтобы выразить свое несогласие со свертыванием курса на европейскую интеграцию и отказ от европейских ценностей, можно называть фашистами. Как всенародный протест против избиения "Беркутом" студентов, которые хотели приблизить Украину к Европе, можно назвать фашистским. Как первые жертвы Майдана можно назвать фашистами, а это армянин и белорус, тогда как для фашизма характерен глубокий шовинизм. Как можно на украинский народ пришить ярлык фашистов, когда в борьбе с гитлеровской Германией потери Украины были наибольшими не только среди бывших союзных республик, но и всего антифашистского блока. Среди демографических потерь СССР в Великой Отечественной войне украинское население составляет более 50% (из 26,7 млн погибших советских людей 13,4 млн были из Украины), среди экономических потерь СССР 60% приходится на Украину. Это лишь наталкивает на известную поговорку: "на воре шапка горит".

То есть как раз современная Россия очень похожа на гегемонистическую, агрессивную, шовинистическую, антилиберальную страну, где российские войска были участниками конфликтов в Приднестровье и Абхазии, Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Крыму, Донбассе, а права и свободы граждан и меньшинств ограничены. Это государство с отчетливыми признаками авторитарных методов управления общественными процессами. И такая страна реально создает опасность миру и порядку в Европе и всем мире. То, что антифашизм является официальной политикой в России, ничего не меняет. Напомню только слова Черчилля, который отмечал, что будущие фашисты себя будут представлять как антифашисты.

Особенно от этой агрессивной политики страдают меньшие соседи и государства, на которые официальная Москва положила глаз. В таких странах активно разыгрывается карта вроде "притеснений русского национального меньшинства", что, собственно, и послужило Гитлеру идеологической площадкой для захвата Чехословакии и Дании, аншлюса Австрии и начала Второй мировой войны нападением на Польшу. К Гитлеру сразу же присоединился его союзник Сталин, и этот агрессор также захватил многие страны и территории (Прибалтика и т.д.) и все это вроде по приглашению самих оккупированных. Очень знакомый сценарий и для сегодняшних событий. А когда уже бывший союзник напал на СССР, то только тогда советская пропаганда развернула "широкий антифашистский фронт".

Второй важный вопрос – как давно Москва готовила нападение на Крым. Сейчас становится понятным, что серьезно за эту проблему российские разведслужбы взялись сразу после Оранжевой революции. Испуг среди ястребов российской политики был большой. Как посмела Украина устремиться в сторону Европы, к ее интеграционным (ЕС) и структурам политической безопасности (НАТО). А самое страшное – Киев напомнил официальной Москве об окончании в 2017 г. сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе. Поэтому Россия начала срочно делать свои агрессивные шаги, чтобы Севастополь и Крым стали полностью подконтрольными и желательно за несколько лет до 2017 г. Это была сверхзадача, но ФСБ и ГРУ за нее взялись в начале 2005 г. с большой настойчивостью.

Надо отметить, что работа начиналась не с пустого места. Уже были сделаны серьезные "наработки". По всему Крыму были созданы полувоенизированные так называемые казачьи организации. Говорю так называемые, потому что исторически в Крыму казаки никогда не проживали, тем более донские. На них пал выбор, видно из соображений, что они больше соответствуют профилю российской идентичности, потому что ближе по базированию кубанцы исторически были наследниками Запорожской Сечи, часто пели украинские песни и не очень вписывались в сложившуюся в настоящее время в Москве национально-политическую идею "русского мира", которая должна была стать идеологией наступления Кремля на всех сторонников европейского выбора в России и ближнем зарубежье. Кроме того, казачество – важный элемент в ведении гибридной войны. Так называемых казаков Россия активно использовала в качестве прикрытия (это не официальные вооруженные формирования) для нападения на Грузию, развертывания боевых действий на Донбассе.

За что прежде всего взялись российские разведчики, так это за вербовку представителей политической элиты Крыма и подготовку новых будущих региональных лидеров, которые беспрекословно не только будут ориентироваться на Москву, но и в нужное время "Ч", когда протрубят трубы к началу военного мятежа на полуострове, не испугаются, а действенно поддержат следующую оккупацию и аннексию. Поэтому не надо удивляться, когда после выборов весной 2006 г. на региональной крымской политической арене появляется Константинов, который якобы за счет своей известной бизнес-структуры, а на самом деле пилот-проекта российских спецслужб, пробивается в Верховную Раду АРК. В это время начинают работу и с "Гоблином"-Аксеновым. Он моложе и его потихоньку готовят на перспективу. В 2007 году просматривается перемещение координационного центра по подготовке мятежа из российского Генконсульства в Симферополе в Севастополь, где открывается представительство мэра Москвы. В Севастополе базируется Черноморский флот РФ, там десятки тысяч российских военных, поэтому главные события по оккупации полуострова должны начаться именно здесь.

Но что говорить о Константинове и Аксенове, когда российскими спецслужбами были завербованы и политики самого высокого уровня, сидевшие на Киевских холмах, которые своей политикой должны создать такую ситуацию в Украине, что оккупация русскими Крыма выглядела бы каким-то логическим шагом, хотя в оккупации одна логика – захват чужих территорий любыми средствами. Наглядными результатами действий спецслужб соседней страны является неожиданная смена настроений на Банковой за две недели до Вильнюсского саммита (28-29.11.2013 г.), где Украина должна была подписать Соглашение об ассоциации с ЕС (Грузия и Молдова это сделали без нас), провокационные избиения студентов в ночь на 30 ноября, хотя на следующее утро студенты планировали уйти с Майдана, и, наконец, расстрелы протестующих на Крещатике, что вообще не входит в ментальную логику украинских политиков, к какому бы лагерю они ни принадлежали. Но "невидимая рука" создает события, которые с каждым днем ухудшают ситуацию в Украине, с тем, чтобы запятнанный кровью Янукович должен был бежать.

Зачем бежать главе авторитетной европейской страны, потому что даже в африканских странах президенты редко убегают от своего народа. Очевидно, что приказ был от той же самой "невидимой руки". Куда бежит Янукович – вместо того, чтобы в Харькове или Донецке начать политическое контрнаступление, он 23 февраля 2014 г. заканчивает в Севастополе – центре подготовленного россиянами мятежа, где еще с 18 февраля (первые расстрелы на Майдане) начались действенные шаги по началу аннексии полуострова. Для того чтобы начать полномасштабную оккупацию, "невидимой руке" нужно вывести Януковича из Севастополя в Россию (иначе как захватывать недавно дружественную страну), написать видеообращение о перевороте в Киеве и просьбе ввода российских войск в Украину. Янукович выполнил все поставленные задачи. Результат известен – оккупация Крыма была быстрой и молниеносной, разыгранной по нотам, написанным ГРУ и ФСБ.

Напомню некоторые детали, когда провокационный митинг 26 февраля 2014 г. у здания парламента АРК с призывами об отделении от Украины провалился благодаря решительным действиям крымских татар и демократической общественности. "Невидимая рука" уже через несколько часов дает приказ захватить здания Верховной Рады и Совета Министров АРК спецназом ГРУ. Стало ясно, что Кремль идет на наглый силовой захват полуострова. Действия Константинова должны были подтолкнуть аннексию, здесь появляется Аксенов как рояль из кустов – это вам крымский премьер со своими уже поставленными задачами. На начальном этапе мятежа чрезвычайно важна роль Константинова – он должен собрать крымских депутатов на нелегитимное собрание и, хотя кворума и близко не было, открывается незаконное заседание Верховной Рады АРК. Что там на самом деле происходило, никто толком сказать не может, – ни журналистов, ни представителей общественности на псевдозаседание не пустили. Здесь в присутствии и под полным контролем спецназа ГРУ принимаются кардинальные решения. Как историк по специальности заявляю, что такого циркового действа после Второй мировой войны не было ни в одной стране, включая Африку. Для проведения махинаций в помещении Верховной Рады АРК и для того, чтобы крымский спикер Константинов что-либо там не забыл, по предварительно разработанному плану его начал "охранять" полковник ФСБ Гиркин (Стрелков), который со специальной миссией прибыл в Симферополь вместе со своей группой спецназначенцев. Гиркин убивал людей еще во время конфликта в Боснии, затем в Приднестровье и появляется в Крыму, а дальше оставляет широкий кровавый след на Донбассе. Так, когда кремлевское телевидение говорило о предотвращении широких потерь среди мирного крымского населения путем быстрого захвата всех объектов на полуострове российской армией, надо помнить, что Москва послала в Крым десятки гиркиных и многие тысячи "вежливых зеленых человечков" – спецназовцев ГРУ и ярых головорезов из ВДВ, чтобы в случае сопротивления агрессии залить Крым кровью не только украинских патриотов, но, не сомневаюсь, и всех тех, кто случайно был рядом.

Для достижения цели пожизненного базирования в Севастополе российского флота нет лимита человеческих жертв. Поэтому решение Киева об избежании лобового столкновения с российской армией было мучительным, тяжелым, но возможно единственно правильным, потому что в Крыму действительно удалось предотвратить многочисленные убийства, к которым были готовы российские оккупанты.

И напоследок, ни одна серьезная страна не признает аннексию чужой территории. Проведение референдума за две недели в присутствии нескольких десятков тысяч элитных оккупационных войск – невиданный вызов современному международному праву, европейской и мировой системе международной безопасности. Поэтому международные санкции за оккупацию и аннексию полуострова это совсем не наказание крымчанам, а сигнал московским чиновникам о недопустимости агрессии против суверенного государства Украина. Санкции – это первый шаг к мирной реинтеграции полуострова, а состоится она следующим образом. Как без единого выстрела российская армия вторглась в Крым, так из оккупированной части спокойно должна и выйти. Декларация лидеров РФ о защите Крыма всеми средствами, то есть до последнего крымчанина, опасна и будет рано или поздно осуждена международным сообществом. Превращение полуострова в большую военную базу, где уже дислоцированы на кораблях ракетные комплексы с радиусом действия 2500 км (это практически вся Европа и Ближний Восток), а также некоторые ядерные вооружения, автоматически превращают Крым в потенциальную мишень для нанесения ответных ударов. Бежать и прятаться крымчанам негде.

Первый случай аннексии после Второй мировой вносит беспорядок в структуру международной безопасности. Поэтому намного легче, дешевле и логичнее внести изменения в актуальную кремлевскую политику, нежели в правовую систему действующих международных отношений.

Для Украины и международного сообщества Крым является полуостровом, а для России островом. Если к острову построить мост, он от этого не перестает быть отдельным клочком земли в бурном море политических перипетий.