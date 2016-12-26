Государство против среднего класса: Уж мы их душили-душили, душили-душили…

Сергей Петрик

В прошлый вторник в обед мне позвонил мой друг-предприниматель и грязно ругался в адрес государства. После национализации ПриватБанка – любимого банка отечественного малого и среднего бизнеса, через который проходит почти половина банковских платежей в стране – ему пообещали, что все деньги на корпоративном счете будут заморожены только на один день, а именно понедельник 19 декабря. Уже середина вторника – а счет все еще заморожен, и он не в состоянии заплатить из своих оборотных денег за поставленный товар и оказанные услуги. Всего за полдня возникли неприятности с целым рядом партнеров.

Мой друг ничуть не сомневался, что государство в очередной раз кинуло его, хотя обещало стабильную и даже еще лучшую работу банка. И хотя после обеда, когда счета все-таки разморозили, он заметно повеселел, все равно не преминул в очередной раз подчеркнуть, что ничего хорошего от государства не ждет. "Да я первый пойду на следующий майдан!" – в сердцах и явно искренне пообещал он.

Уже на следующий день, с принятием госбюджета-2017, появились новые темы для обсуждений: наступающий год малому бизнесу точно не сулит ничего хорошего. Доходная часть (на бумаге) – 706 млрд. грн. против 601 млрд. грн. в 2016 году. Притом что минимальная зарплата увеличена в два раза и, ко всему этому, надо будет закрывать неожиданно свалившуюся "дыру" ПриватБанка в полтораста миллиардов! И это еще не все – из средств бюджета по госдолгу предстоит выплатить кредиторам почти 241 млрд. грн.! За какие деньги? Конечно же, налоговики получат отмашку увеличить нагрузку на бизнес и граждан. Не зря в ночь на 21-е приняли не только Закон о госбюджете на 2017 год, но и пакет изменений в налоговое законодательство.

Украина, согласно недавно опубликованному Всемирным экономическим форумом рейтингу конкурентоспособности стран, заняла 21-е место среди государств с самыми высокими налоговыми ставками.

По официальной статистике, в малом бизнесе Украины трудится приблизительно 27 процентов от числа занятых в реальном секторе экономики – 1,6 млн. человек. При этом удельный вес произведенной ими продукции (работ, услуг) остается неизменным на протяжении полутора десятка лет. Доля малого бизнеса в ВВП Украины не превышала уровня 10-15 процентов и в начале 2000-х, когда росла общая численность субъектов малого предпринимательства, и в последние, неспокойные годы, когда количество предприятий сократилось на четверть миллиона.

В Европе, где налоги стимулируют развитие бизнеса и позволяют планировать на 5-10 лет вперед, доля малого бизнеса в ВВП составляет 45-60 процентов.

Казалось бы, что нам надо? Нужны люди с психологией предпринимателя, нужно толковое правительство, нужны правильные экономические законы — и рост малого бизнеса в Украине обеспечен. Как говорят, чем ниже старт — тем выше скорость. А тем временем мой друг-предприниматель не знает, что его ждет уже в следующем месяце. Или придется переводить сотрудников на неполный день, или увольнять. Или вообще закрываться, тем более что к этому подталкивает постоянное падение платежеспособного спроса.

Только за последнее время столько неприятных предзнаменований!

Минимальная зарплата с января – 3200 грн., что в первую очередь повлияет на малый бизнес, в частности, на упрощенцев, у которых ставка единого налога и единый социальный взнос привязаны к минималке на 1 января. Предприниматели должны будут платить даже при отсутствии выручки.

Принят закон, обязывающий применять кассовые аппараты всех торговцев техникой, включая плательщиков единого налога, независимо от объемов их годового дохода. (Сейчас кассовые аппараты единщики, задекларированный годовой доход которых не превышает 1 млн. грн., не используют).

Правда, пока не приняли закон (его как бы отозвали на доработку), ограничивающий права украинцев на получение посылок из-за рубежа по почте или провоза товаров в багаже (планируется снизить норму импорта безналогового товара со 150 до 22 евро). Но это до поры до времени, не сомневайтесь.

Как прогнозируют, снова будут наезды на IT-компании, продолжатся попытки ликвидировать упрощенную систему налогообложения, ввести 100-процентную фискализацию всех наличных расчетов (представляете кассовые аппараты у бабушек на рынках?) и непрямые методы контроля доходов физлиц.

А что в последние недели происходит у всех на глазах в Киеве? Почти еженощные погромы отдельных торговых точек и целых рынков, которые, конечно, не красят столицу, но все-таки кормят тысячи семей киевлян. Есть даже раненые. Полицейские не только не вмешиваются, но, по некоторым данным, сами участвуют, переодевшись титушками. Что это значит, если не начало горячей фазы борьбы против среднего класса, который все еще пытается зародиться в нашей стране?

В сложнейшей экономической ситуации государство способно поломать то, что работает и не требует инвестиций с его стороны. Уж не потому ли, что малый бизнес, по идее, может повышать уровень занятости населения, наполнять местные бюджеты, преодолевать бедность и решать все прочие вопросы по минимизации негативных социальных последствий экономического кризиса на уровне регионов и населенных пунктов – но не только! Дело в том, что лишь он один в состоянии осуществить важную для общества функцию, которая не может быть выполнена крупными предприятиями, — создать критическую массу частных собственников, украинский средний класс.

Нашему государству эта критическая масса, которая, как я объяснял в предыдущей колонке "Власть погружает народ в зимнюю спячку, как тушканчиков" от 30 ноября, единственная способна к организованным протестам, не нужна. Нашему государству милее послушные бюджетники и прочие зависящие от него граждане.