Не держите украинцев за идиотов: люди пойдут на выборы, как никогда прежде

Из Википедии: "Идио́т (от др.- греч. ἰδιώτης — "отдельный человек, частное лицо; несведущий человек"). Идиот – в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления".

Во время торжеств по случаю Дня соборности Украины 22 января президент Петр Порошенко заявил о "попытках дестабилизировать страну" путем организации некоторыми политиками "искусственных протестов и досрочных парламентских выборов".

Я изучил данные исследований, которые проводили в последние месяцы социологические институты, безусловно заслуживающие доверия, и убедился, что, несмотря на отсутствие непосредственных причин для вспышки протестов, желание украинцев участвовать в досрочных парламентских выборах, тем не менее, с каждым месяцем заметно растет.

Как я и прогнозировал в колонке "Власть погружает народ в зимнюю спячку, как тушканчиков" от 30 ноября 2016 года, подъема протестных настроений, которого ожидали после роста тарифов, не произошло. Более того, по данным социологов, они даже уменьшились, поскольку многие люди оформили субсидии, а многие не платят. Вообще между протестными настроениями и реальными протестами прямой связи не существует. Предыдущие майданы возникали тогда, когда, по всем опросам, протестные настроения в обществе были очень низкими. Нужно, чтобы случилось нечто экстраординарное.

Но, как оказалось, люди все больше хотят выборов. В сентябре 2016 года соцопросы показывали низкую поддержку досрочных парламентских выборов, а по данным Киевского международного института социологии, если бы они проходили в то время, то явка могла бы составить всего около 43 процентов.

В октябре, по результатам исследования "Социологической группы "Рейтинг", 42 процента респондентов заявили о поддержке проведения досрочных выборов в Верховную Раду. При этом проголосовать на досрочных выборах были готовы 60 процентов опрошенных.

В ноябре, по данным опроса Центра социальных исследований "София", более 35 процентов опрошенных считали важным провести выборы нового состава Верховной Рады для того, чтобы добиться позитивных изменений в стране. При этом более 41 процента указали, что обязательно бы приняли участие в голосовании и более 31процента – скорее всего, пришли бы голосовать.

В самом конце 2016 года, согласно результатам социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, инициативу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и проведения внеочередных выборов поддержала почти половина респондентов. В случае досрочных парламентских выборов в них твердо намерены принять участие уже 63 процента опрошенных!

Замечу для скептиков: на последних нескольких выборах количество тех, кто в соцопросах заявлял о намерении прийти на выборы, впоследствии совпадало с явкой.

Таким образом, приведенные цифры – отличное свидетельство растущей в нашем обществе гражданской ответственности. Иначе говоря, идиотов – в древнегреческом понимании – становится все меньше. Подобной явки не знали ни одни предыдущие выборы в Украине, несмотря на очевидную деградацию так и не утвердившегося парламентаризма.

На последние, внеочередные выборы в Верховную Раду, состоявшиеся 26 октября 2014 года, проголосовать пришли 52,42 процента избирателей. На парламентские выборы в 2012 году – 57,98 процента. В 2007 году на внеочередных парламентских выборах явка составила 57,94 процента. И даже несмотря на то, что из всех выборов наибольший ажиотаж вызывают президентские, 25 мая 2014 года, когда впервые в истории Украины в один тур президентом был избран Петр Порошенко, на участки пришли 59,48 процента избирателей.

Кстати, исходя из отчетов социологов, далеко не все сторонники досрочных выборов считают, что новая Верховная Рада окажется лучше нынешней. Но, как признаются люди, отношение к сегодняшнему парламенту становится настолько негативным, что хочется его поменять: мол, хуже не будет.