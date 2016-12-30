Впереди 2017 год. Олигархам стоит прислушаться к Ленину

Я не согласен с теми, кто утверждает, что средний класс – это опора нынешнего правительства. Это очень и очень слабая опора, если что. В предыдущей колонке "Государство против среднего класса: Уж мы их душили-душили, душили-душили…" от 26 декабря я описал, почему малый бизнес уже в ближайшие месяцы еще больше невзлюбит правительство.

Дело бизнеса – зарабатывать прибыль. Дело государства – защищать бизнес, иначе в стране не будет экономического развития. Но бизнес-то есть разный! Следующий бюджетный год может оказаться роковым для малого и, частично, среднего бизнеса.

На волне политики поддержки бедных (их, по официальным данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в 2015 году в нашей стране было почти 60 процентов, а в этом, по прогнозам, и все 80!) правительство в 2017 бюджетном году собирается игнорировать интересы так называемых средних слоев. Мало сказать, что это приведет к уменьшению бюджетных поступлений. Средств может не хватить и на самых нуждающихся.

Слово "олигарх" для многих звучит как ругательное. Политкорректнее говорить: "крупный бизнес", "большой бизнес", "системный бизнес". И как его ни называй, он необходим экономике так же, как средний и малый. Другое дело, что, увы, в наших реалиях он обязательно в большей или меньшей степени олигархический, иначе ему не дали бы вырасти.

В обществе собирательный образ олигарха вызывает неприятие тем, что в основной своей массе этот человек 20 лет занимался не модернизацией производства и поиском новых рынков, а выбивал для себя новые льготы внутри страны, перекладывая на государство высокие издержки. При всем этом активно вкладывал огромные деньги в продажных политиков.

Любой крупный бизнес, конечно же, будет утверждать, что он социально ответственен. И не соврет. Существует четыре основных типа социальной ответственности. Три из них элементарные – это экономическая (создание рабочих мест и уплата налогов), юридическая (соблюдение законов) и этическая (соблюдение общечеловеческих норм поведения сотрудниками и компанией в целом).

А четвертый тип – добровольная социальная ответственность, не приносящая прямой отдачи бизнесу и полезная исключительно для общества: финансирование экологии, здравоохранения, образования, борьбы с бедностью и т. д. Это те направления, которые в 2017 году государство обязательно провалит. До сих пор экономические проблемы власть решала за счет среднего класса, а в 2017-м этого уже может не получиться.

Много ли собственников крупного бизнеса (или олигархов) решают эти вопросы? Все мы знаем от силы пару фамилий. Социальная ответственность остальных заключается в том, что они действительно платят своим работникам какую-то зарплату, функционируют в рамках законов и соблюдают общечеловеческие нормы поведения.

Хотя сам президент (и тоже олигарх) Петр Порошенко еще 30 мая 2015 года пообещал: "Программа деолигархизации в Украине будет воплощаться в жизнь, независимо от фамилий олигархов. Никаких олигархов в Украине больше не будет", – но, как всегда, обещание не выполнил. Поэтому у олигархов есть шанс, прислушавшись к Владимиру Ленину, организатору пролетарской революции, которому принадлежит крылатое выражение "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя", подставить плечо государству в трудные времена.

Бизнес должен действовать в интересах общества, ресурсами которого он пользуется. В мире моделей взаимоотношений бизнеса и общества несколько. В самой либеральной экономике — американской — государство год за годом урезает господдержку социальной сферы, а заботу о ней все больше перекладывает на плечи бизнеса. В Европе же ответственность бизнеса перед обществом ограничивается созданием рабочих мест и обеспечением их активного использования. Но при этом социальные проблемы европейские государства без проблем решаются за счет высоких налогов.

В Украине государство при любом уровне налогов не сможет обеспечить своим гражданам социальные гарантии даже на минимальном уровне.

На днях я ознакомился со статистикой того немногого, что в 2016 году было сделано в социальной сфере столицы, Киева, и за какие средства. Все капремонты, в том числе детсадиков, школ, больниц (а также закупка всего самого необходимого для их функционирования) – только за бюджетные деньги. Считанные мелкие ремонты и детские площадки – дело рук депутатов Киевсовета, что, в общем-то, понятно.

Интересное наблюдение. В 2016 году киевские застройщики начали активно заказывать разработку детальных планов территорий и при этом упорно не желают предоставлять часть отведенных им земель для размещения детских учреждений и школ, строительства городских улиц и транспортных развязок, организации паркингов и зеленых зон. Все хотят строить жилье при острой нехватке детских садов и особенно школ. Есть целые микрорайоны, где ни один из застройщиков не хочет выделить часть территории (слишком дорога киевская земля!) просто для размещения этих социально необходимых объектов, хотя их наличие значительно повысило бы привлекательность и, в конце концов, стоимость жилья. Жадность и недальновидность – так это характеризует наш бизнес!

Поэтому то, что я напишу дальше, выглядит утопически. Никто никого не сможет заставить. Но крупным бизнесам, по моему мнению, стоило бы брать на себя функции государства, содержа социальную сферу в своих регионах. Доставшиеся новым собственникам во время приватизации объекты соцсферы, будучи непрофильными активами, со временем перешли в ведение местных властей. Но бюджетных денег не будет — и бизнес мог бы временно их финансировать.

Положительный опыт уже был. В свое время новым собственникам крупных предприятий в процессе реструктуризации пришлось отказаться от закрытия нерентабельных производств и массовых сокращений рабочих мест. На какое-то время удержали избыточный персонал, но зато избежали социальной напряженности в своих регионах. И сейчас, хотя борьбу с безработицей декларирует власть, главный источник инвестиций для этого — собственные средства предприятий.

Обязательства, которые мог бы принять крупный бизнес, не должны полностью заместить социальную политику государства и местного самоуправления. Среди преимуществ, которые он получит, будут не только укрепление репутации, но и обустройство его "территории", улучшение потребительских настроений, а также рост инвестиционной привлекательности. Это как минимум. Боюсь, как бы речь не шла о спасении экономики и даже сохранении государства.