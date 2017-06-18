Квесты в реальности: побеги от маньяков и задания в стиле фэнтези

В последнее время в городе все большую популярность набирают квест-комнаты, где опытные актеры разыграют различные опасные ситуации, в которые якобы попадают клиенты. "Сегодня" узнавала, какие популярные квесты существуют в Днепре и чем такое времяпровождение цепляет горожан.

Сейчас в городе насчитывается около пятидесяти квест-комнат различной тематики, стоимость игры в которых варьируется от 300 до 1200 грн с человека. Впрочем, самые дорогие квесты отнюдь не всегда бывают самыми интересными, отмечают специалисты.

"Цена формируется в зависимости от того, сколько аниматоров задействовано в игре, от стоимости декораций и от времени игры. Частенько очень дорогие квесты оказываются достаточно примитивными по своей сюжетной составляющей, при этом чрезвычайно захватывающими вполне могут быть и бюджетные предложения, — рассказывает нам владелец квест-комнаты Андрей Кочерга. — Вообще, для начала игроку стоит определиться с близкой ему тематикой, а уже потом искать нужный квест. По своим наблюдениям могу сказать, что сейчас в городе самые популярные квесты — это различные побеги от маньяков, задания, где надо выбраться из тюрьмы или темницы, а также фэнтези-квесты в стиле "Алисы в Стране чудес". А вот популярные поначалу интеллектуальные исследования как-то отошли на второй план. Ведь люди в основном хотят проходить в квест-комнате через разные опасные ситуации и испытать приключения, которые резко отличаются от их повседневной жизни".

По словам психолога Анны Чудиной, реалити-квесты стали столь популярны у нас по нескольким причинам. "Например, человек сознательно или бессознательно хочет смоделировать для себя ситуацию, которую он очень боится в жизни. Подобные квесты используются не только для развлечения, но и в медицине — например, для борьбы с клаустрофобией. Ведь участники квеста знают, что хоть и будет страшно, но все закончится хорошо. И потом, когда человек в реальной жизни сталкивается с чем-то подобным, боязни у него уже куда меньше, — считает психолог. — Любой человек нуждается в периодических выбросах адреналина, а квесты — это отличный способ пощекотать себе нервы, ничем не рискуя. Думаю, секрет популярности квест-комнат в том, что они предоставляют живущим спокойной и размеренной жизнью горожанам ту самую разумную дозу адреналина".