Убийство патрульных в Днепре: суд допрашивает последних свидетелей

Сегодня, 17:13

Как только закончится допрос свидетелей, суд перейдет к рассмотрению письменных доказательств

Александр Пугачев. Фото facebook.com/arsen.avakov
Александр Пугачев. Фото facebook.com/arsen.avakov

В Кировском суде Днепра прошло очередное заседание по делу убийства двух патрульных полицейских 25 сентября 2016 года.

Представитель обвинения рассказал, что всего в деле фигурируют 17 свидетелей. На сегодняшний день 15 из них уже дали показания, сообщает "Информатор". Один из свидетелей, которого должны были допросить сегодня, на заседание не явился. Второй же будет давать показания из Кропивницкого по Skype.

По словам прокурора, как только закончится допрос свидетелей, суд перейдет к рассмотрению письменных доказательств.

Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД, тот в ответ открыл стрельбу. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе. В преступлении подозревают Александра Пугачева – бывшего бойца "Торнадо", которого разыскивали за совершение других тяжких преступлений.

По решению суда, Александр Пугачев будет находиться под стражей до 14 мая. 
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