В центре Днепра из-под асфальта забил 10-метровый фонтан (видео)

Трубу повредила маршрутка, на месте работают ГосЧС и коммунальщики

Утром, 20 января, в центре Днепра прорвало трубу, из-за чего из-под асфальта забил 10-метровый фонтан. Трубу повредила маршрутка.

"Фонтан воды, маршрутка повредила трубу. На месте работают ГосЧС и коммунальная служба, перекрываем движение", — сообщили в Нацполиции.

Вместе с тем спасатели Днепропетровской области уточнили, что на том же месте сегодня утром случился пожар без пострадавших.

Ранее сообщалось, что мощный водяной фонтан забил в центре Днепродзержинска. Потоки воды хлынули по склону к центральному рынку и остановкам общественного транспорта.