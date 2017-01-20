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В центре Днепра из-под асфальта забил 10-метровый фонтан (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/41_main.1484912673.png http://www.segodnya.ua/img/article/7901/41_tn.1484912673.png Днепр Трубу повредила маршрутка, на месте работают ГосЧС и коммунальщики 

В центре Днепра из-под асфальта забил 10-метровый фонтан (видео)

Сегодня, 13:41

Трубу повредила маршрутка, на месте работают ГосЧС и коммунальщики 


Утром, 20 января, в центре Днепра прорвало трубу, из-за чего из-под асфальта забил 10-метровый фонтан. Трубу повредила маршрутка.

"Фонтан воды, маршрутка повредила трубу. На месте работают ГосЧС и коммунальная служба, перекрываем движение", — сообщили в Нацполиции.

Вместе с тем спасатели Днепропетровской области уточнили, что на том же месте сегодня утром случился пожар без пострадавших.

Ранее сообщалось, что мощный водяной фонтан забил  в центре Днепродзержинска. Потоки воды хлынули по склону к центральному рынку и остановкам общественного транспорта.
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Источник:

УНН

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