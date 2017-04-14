В Днепре бизнесмены уклонились от налогов на 30 млн грн

Сегодня, 18:13

В Украину завозились овощи и фрукты по заниженным ценам и с нарушением таможенных правил. Затем продукты перепродавались уже по рыночным ценам 

СБУ разоблачила схему уклонения от налогов. Фото korupciya.com
СБУ разоблачила схему уклонения от налогов. Фото korupciya.com

В Днепре разоблачили деятельность коммерческой структуры, которая уклонилась от уплаты налогов на 30 миллионов гривен.  

Об этом сообщает Служба безопасности Украины

"Дельцы внедрили преступную схему, по которой в Украину завозились овощи и фрукты по значительно заниженным ценам и с нарушением таможенных правил. Затем продукты питания перепродавались подконтрольным фиктивным фирмам и выводились на рынок по общеукраинским ценам. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты обязательных налогов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в финансовой сделке были задействованы более 20 частных предприятий из разных регионов Украины.

Во время обысков по местам проживания организаторов схемы и в офисах упомянутых предприятий правоохранители нашли компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и записи "черной бухгалтерии", а также 12 печатей фиктивных предприятий.

Сейчас банковские счета фирм организаторов схемы арестованы, заблокировано более миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную схему незаконной легализации автотранспорта в Украине.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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