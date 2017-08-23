В Днепре на взятке в 150 тысяч гривен "погорел" коммунальщик

Главный инженер требовал деньги от представителя юридического лица за передачу в аренду спецтехники для строительства заправки

В Днепре на взятке в 150 тысяч гривен задержали главного инженера коммунального предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Главный инженер требовал от представителя юридического лица, осуществляющего строительство автозаправочной станции, 150 тысяч неправомерной выгоды за предоставление в аренду спецтехники для строительных работ. 22 августа 2017 во время получения указанных денег в своем рабочем кабинете указанное лицо было разоблачено правоохранителями", – рассказали в прокуратуре.

Фото: прокуратура

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Сейчас инженер задержан в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении указанного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 22 августа, во время получения 96 тысяч гривен неправомерной выгоды правоохранители задержали руководителя департамента полиции охраны, генерала Сергея Будника.