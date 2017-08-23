В Днепре на взятке в 150 тысяч гривен "погорел" коммунальщик
Главный инженер требовал деньги от представителя юридического лица за передачу в аренду спецтехники для строительства заправки
В Днепре на взятке в 150 тысяч гривен задержали главного инженера коммунального предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
"Главный инженер требовал от представителя юридического лица, осуществляющего строительство автозаправочной станции, 150 тысяч неправомерной выгоды за предоставление в аренду спецтехники для строительных работ. 22 августа 2017 во время получения указанных денег в своем рабочем кабинете указанное лицо было разоблачено правоохранителями", – рассказали в прокуратуре.
Фото: прокуратура
Сейчас инженер задержан в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении указанного преступления.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 22 августа, во время получения 96 тысяч гривен неправомерной выгоды правоохранители задержали руководителя департамента полиции охраны, генерала Сергея Будника.
Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре на взятке в 150 тысяч гривен "погорел" коммунальщик ". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии