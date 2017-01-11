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ВНО в Днепре: 90% выбирают украинский http://www.segodnya.ua/img/article/7874/10_main.1484159156.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/10_tn.1484159156.jpg Днепр Около 90% местных старшеклассников выбирают украинский язык и литературу

ВНО в Днепре: 90% выбирают украинский

Сегодня, 20:25

Около 90% местных старшеклассников выбирают украинский язык и литературу

Количество заявок на пробное тестирование ежегодно снижается. Фото: Dnepr.info
Количество заявок на пробное тестирование ежегодно снижается. Фото: Dnepr.info

Во вторник для абитуриентов стартовала регистрация на прохождение пробного внешнего независимого оценивания образования. В Днепропетровском региональном центре оценивания качества образования отмечают: около 90% местных старшеклассников выбирают украинский язык и литературу. "Из 632 человек, которые подали заявки на старте регистрации, 586 хотят пройти тесты именно по этим дисциплинам, — отметила директор центра Марина Горбенко-Хвастунова. — Далее по убыванию популярности идут математика, история и английский".

В целом же количество заявок на пробное тестирование ежегодно снижается. "Число желающих уменьшается примерно на 300 человек, — говорит специалист. — Но это небольшая цифра, поэтому, как и в прошлом году, мы рассчитываем провести порядка 18 000 тестирований". Подать заявку можно до 31 января на сайте регионального центра (dneprtest.dp.ua). Участие в предварительном ВНО обойдется в 129 грн за тестирование по одной дисциплине.
украинский язык, тестирование, тесты, вно

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Автор:

Вячеслав Дейкун

Источник:

"Сегодня"

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