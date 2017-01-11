ВНО в Днепре: 90% выбирают украинский

Во вторник для абитуриентов стартовала регистрация на прохождение пробного внешнего независимого оценивания образования. В Днепропетровском региональном центре оценивания качества образования отмечают: около 90% местных старшеклассников выбирают украинский язык и литературу. "Из 632 человек, которые подали заявки на старте регистрации, 586 хотят пройти тесты именно по этим дисциплинам, — отметила директор центра Марина Горбенко-Хвастунова. — Далее по убыванию популярности идут математика, история и английский".

В целом же количество заявок на пробное тестирование ежегодно снижается. "Число желающих уменьшается примерно на 300 человек, — говорит специалист. — Но это небольшая цифра, поэтому, как и в прошлом году, мы рассчитываем провести порядка 18 000 тестирований". Подать заявку можно до 31 января на сайте регионального центра (dneprtest.dp.ua). Участие в предварительном ВНО обойдется в 129 грн за тестирование по одной дисциплине.