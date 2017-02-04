Боевики круглосуточно обстреливают Авдеевку – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования вчера почти в круглосуточном режиме обстреливали Авдеевку из тяжелого вооружения и танков.

Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерств обороны Украины по вопросам боевой операции Александр Мотузяник.

"Боевые действия в Авдеевке вчера продолжались почти круглосуточно. Долгожданная тишина, царившая вчера с 9:00 утра, уже была нарушена через четырые часа огнем артиллерии. Несколько позже российско-оккупационные войска подтянули танки и открыли огонь по позициям украинских сил", – сказал он.

В результате атак врага, по его словам, пострадали местные жители.

"Поздно вечером после прямого попадания артиллерийского снаряда в многоэтажный дом в западной части города без жилья осталась семья с пятерыми малолетними детьми", – отметил он.

Кроме того, как сообщил представитель Минобороны, продолжились многочасовые вражеские обстрелы украинских позиций у шахты "Бутовка", а также украинских рубежей обороны вблизи донецкого аэропорта.

"При этом силы оккупанта и в дальнейшем широко применяют танки, минометы и артиллерию", – уточнил он.

Попал под вражеский обстрел из БМ21 "Град" вчера поселок Галициновка, который находится в 15 км от линии столкновения.

Также вчера беспокойно было, по его словам, на Светлодарской дуге.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона СЦКК предоставила письменное подтверждение о прекращении огня и специалисты вышли на участок порыва линий электропередач в Авдеевке.

"С утра группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой. От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня", – написал он на странице в Facebook.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

Расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки так называемой "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела 1 февраля заседание, по результатам которого призвала к полному прекращению огня и отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Тем временем, 1 и 2 февраля боевики продолжали дерзко обстреливать ремонтников, которые пытаются восстановить оборванную линию электропередачи под Авдеевкой.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил в пятинцу, 3 февраля, что от артиллерийских ударов боевиков по гуманитарным объектам в Авдеевке пострадали люди: погиб водитель автомобиля Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, также был ранен начальник государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки.

Кроме того, 3 февраля ранения получил и фотокорреспондент из Великобритании.

3 февраля глава ДонОВГА на совещании с президентом Украины сообщил, что ремонт удалось начать. Порошенко, в свою очередь, подчеркнул, что вина в обострении ситуации на Донбассе лежит на России, а городу Донецку гуманитарные паузы нужны так же, как и Авдеевке.