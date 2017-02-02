Аброськин: Среди боевиков паника, планируют бежать все
По словам глава полиции Донецкой области, за последние сутки 26 убитых боевиков, 60 раненых
За минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 26 боевиков, еще 60 ранены. Об этом в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Не буду скрывать, что мы получаем информацию с временно оккупированной территории. Вывод проведенного анализа – за последние сутки 26 убитых боевиков, 60 раненых "героев армии ДНР", которые разрушали дома и убивали мирных жителей Авдеевки", – сообщил он.
Аброськин также отметил, что среди главарей боевиков распространяется "всеобъемлющая паника".
"Планируют бежать все – от так называемой "генпрокуратуры ДНР", которые вывозят в РФ свои семьи, до работников "полиции ДНР", которые также уже этой ночью будут убегать в РФ", – отметил он.
Напомним, боевики вечером 1 февраля обстреляли дорогу, по которой проходит эвакуация из Авдеевки Донецкой области.
Ранее в полиции заявили, что вечером 1 февраля в Авдеевке снова начались обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Обстрелы усилились с 17:00, продолжались с интервалом в 20-30 минут.
Ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко отчитался о гуманитарной ситуации в Авдеевке. По его словам, ремонтные бригады и саперы ждут окончания обстрелов, чтобы начать ремонт линий электропередач.
Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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