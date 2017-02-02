Аброськин: Среди боевиков паника, планируют бежать все

За минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 26 боевиков, еще 60 ранены. Об этом в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Не буду скрывать, что мы получаем информацию с временно оккупированной территории. Вывод проведенного анализа – за последние сутки 26 убитых боевиков, 60 раненых "героев армии ДНР", которые разрушали дома и убивали мирных жителей Авдеевки", – сообщил он.

Аброськин также отметил, что среди главарей боевиков распространяется "всеобъемлющая паника".

"Планируют бежать все – от так называемой "генпрокуратуры ДНР", которые вывозят в РФ свои семьи, до работников "полиции ДНР", которые также уже этой ночью будут убегать в РФ", – отметил он.

Напомним, боевики вечером 1 февраля обстреляли дорогу, по которой проходит эвакуация из Авдеевки Донецкой области.

Ранее в полиции заявили, что вечером 1 февраля в Авдеевке снова начались обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Обстрелы усилились с 17:00, продолжались с интервалом в 20-30 минут.

Ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко отчитался о гуманитарной ситуации в Авдеевке. По его словам, ремонтные бригады и саперы ждут окончания обстрелов, чтобы начать ремонт линий электропередач.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.