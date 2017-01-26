Ад в Донецке: боевики стреляют из "Градов" и пушек
Жители говорят о сильных боях под Авдеевкой
В Донецке в эти минуты слышна работа тяжелой артиллерии, об этом Сегодня.ua сообщили местные жители.
"Отработали из "Града", весь город слышал. Стреляли где-то недалеко, скорее всего, с донецкого моря. И, похоже, что не с одной установки, уж слишком частые запуски были, – говорит дончанин Тарас. – Окна задрожали как в 14-м году. Давно такого не было. Насчитал как минимум полсотни залпов".
"Реактивный вой, все побежали в прихожую. Через наушники было похоже на реактивный самолет", – добавляют в соцсетях жители шахтерской столицы.
Как отмечают дончане, на данный момент в городе сохраняется крайне напряженная обстановка. "Сейчас периодически слышны одиночные залпы из пушек, – говорит жительница Киевского района Анастасия. – Стреляют в сторону Авдеевки, с той стороны периодически видны вспышки от взрывов. Уснуть не возможно".
Напомним, начиная с полуночи четверга боевики 31 раз нарушили режим перемирия.
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