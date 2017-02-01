Адская ночь в Авдеевке: руины домов и кровь мирных жителей

Сегодня, 09:56

Боевики продолжают уничтожать промышленный город

Боевики продолжают обстреливать Авдеевку. Фото: соцсети
Боевики продолжают обстреливать Авдеевку. Фото: соцсети

Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. Как сообщает полиция Донецкой области, в результате прямых попаданий артснарядов был ранен мирный житель, а также разрушены несколько домов.

"Вследствие прямого попадания артиллерийских снарядов разрушениям подверглись дома по ул. Тургенева, Металлургов (бывшая Красноармейская), Колосова и Заводской. 63-летний мужчина получил минно-взрывную травму. У него осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу", – рассказали в полиции.

Данный факт квалифицирован по статье "террористический акт". За четверо суток в Авдеевке ранены шесть мирных жителей, повреждены 26 домов.

Напомним, в понедельник Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигала 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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