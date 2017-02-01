Авдеевский коксохим из-за обстрелов втрое сократил производство
Расконсервация двух батарей может занять три-четыре дня после возобновления работы ЛЭП
Авдеевский коксо-химический завод (АКХЗ) сможет восстановить объемы производства продукции в течение трех-четырех суток после того, как будет возобновлена работа линий электропередач (ЛЭП), подходящих к городу. Об этом сообщил гендиректор предприятия Муса Магомедов.
"Насколько быстро мы сможем восстановить производство? Обычно восстановление из консервации занимает трое-четверо суток", – сказал он.
Магомедов добавил, что в настоящее время две батареи Авдеевского КХЗ находятся в работе и еще две – консервируются. Предприятие производит 2 – 2,5 тыс. тонн кокса при нормальном объеме – около 6,5 тыс. тонн.
Напомним, Авдеевкий коксохимический завод продолжает подавать тепло в дома жителей города. Как ранее отмечал Магомедов, завод будет работать, если не будет прямых попаданий, заверил директор предприятия. Руководство завода также призвало прекратить военное противостояние в Авдеевке, чтобы появилась возможность отремонтировать линии электропередач.
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