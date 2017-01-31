Авдеевский коксохим может перестать существовать – директор завода

Сегодня, 11:05

По словам Магомедова, полная остановка предприятия может привести к необратимым последствиям

Авдеевский коксохим борется за выживание. Фото: akhz.metinvestholding.com
Авдеевский коксохим борется за выживание. Фото: akhz.metinvestholding.com

Если Авдеевский коксохимический завод полностью остановится, то при такой температуре, -20, в течение суток будет падение температуры ниже допустимого уровня и завод перестанет существовать как таковой. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

"Если он полностью остановится, то при такой температуре, -20, в течение суток будет падение температуры ниже допустимого уровня и завод перестанет существовать как таковой. Мы надеемся, что сможем удержать генерацию. Обещают, что природный газ будет… Надеемся, что будет договоренность о перемирии, на восстановление линии электропередач. Рассчитываем на это. Бригады ДТЭК уже подъехали, но ждут, пока закончится обстрел, чтобы выехать на осмотр линии", – добавил он.

Магомедов также рассказал, что сейчас в Авдеевке находится глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

"Мы с ним контактируем каждые полчаса. Насколько я знаю, у него связь с [премьер-министром Владимиром] Гройсманом", – заявил директор предприятия.

По словам Магомедова, сотрудники завода пока не пострадали в ходе обстрелов.

Как сообщалось, гендиректор предприятия Муса Магомедов заявил, что Авдеевский коксохим смог удержать до утра обогрев города, благодаря коксовому газу, но потребность в природном газе возростает.

Напомним, из-за боев Авдеевка осталась без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Температура в жилых домах продолжает снижаться, а жители Авдеевки готовы бежать из города.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщалось, позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.
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