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Боевики нанесли урон украинским военным http://www.segodnya.ua/img/article/7883/58_main.1484478816.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/58_tn.1484478816.jpg Донбасс За минувшие сутки есть убитый и раненые

Боевики нанесли урон украинским военным

Сегодня, 13:11

За минувшие сутки есть убитый и раненые

Боевики нанесли урон военным. Фото: AFP
Боевики нанесли урон военным. Фото: AFP

Украинские военные понесли потери на Донбассе. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения", – отметил Мотузяник.

Он также отметил, что по-прежнему самым напряженным участком остается Мариупольское направление.

"Спокойных мест нет – боевики нарушают режим тишины и днем, и ночью", – констатировал Мотузяник.

Напомним, Тука дал обнадеживающий прогноз по возвращению оккупированных территорий.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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