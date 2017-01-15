Боевики нанесли урон украинским военным
За минувшие сутки есть убитый и раненые
Украинские военные понесли потери на Донбассе. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения", – отметил Мотузяник.
Он также отметил, что по-прежнему самым напряженным участком остается Мариупольское направление.
"Спокойных мест нет – боевики нарушают режим тишины и днем, и ночью", – констатировал Мотузяник.
Напомним, Тука дал обнадеживающий прогноз по возвращению оккупированных территорий.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики нанесли урон украинским военным". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии