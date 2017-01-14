Боевики обстреляли "Марьинку"

Минувшим вечером боевики почти час вели огонь по позиции контрольного пункта "Марьинка", передает пресс-центр Госпогранслужбы.

Как сообщили пограничники, огонь российские наемники открыли почти в 20.00 из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н.п. Александровка.

"Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", – говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что за время работы КПВВ "Майорск" погибли 5 пограничников.