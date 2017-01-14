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Боевики обстреляли "Марьинку" http://www.segodnya.ua/img/article/7881/92_main.1484383588.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/92_tn.1484383588.jpg Донбасс Огонь преступники вели из стрелкового оружия и подствольных гранатометов

Боевики обстреляли "Марьинку"

Сегодня, 10:45

Огонь преступники вели из стрелкового оружия и подствольных гранатометов

Боевики около часа обстреливали контрольный пункт &quot;Марьинка&quot;. Фото: AFP
Боевики около часа обстреливали контрольный пункт "Марьинка". Фото: AFP

Минувшим вечером боевики почти час вели огонь по позиции контрольного пункта "Марьинка", передает пресс-центр Госпогранслужбы.

Как сообщили пограничники, огонь российские наемники открыли почти в 20.00 из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н.п. Александровка.

"Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", – говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что за время работы КПВВ "Майорск" погибли 5 пограничников.
пограничники, Донбасс, боевики, обстрел, госпогранслужба, марьинка

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"Сегодня"

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