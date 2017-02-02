Боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, погиб мирный житель

Сегодня, 22:27

В результате попадания снаряда перебиты газопровод и теплотрасса

Павел Жебривский, фото Depo.ua
Павел Жебривский, фото Depo.ua

Боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, погиб мирный житель. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.

"Бессмысленно рашисты только что жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки предоставления гаманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманирной помощи. По предварительным данным у нас от обстрелов 1 человек погиб, 1 ранен. Обстрел продолжается", – написал он.

"Прямое попадание в дом на ул Молодежной 19. Перебит газопровод и теплотрасса. По предварительной информации здесь человеческих жертв нет.
Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль ГосЧС", – также сообщил Жебривский.
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