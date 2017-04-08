Боевики показали, что перемирие не для них

С утра вражеские войска открывали огонь почти два десятка раз

По состоянию на 18.00 субботы боевики совершили 18 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба военной спецоперации.

На Мариупольском направлении враг обстреливал Водяное из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия, Марьинку – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Новогригоровку – из вооружения БМП, Гнутово – из гранатометов, Широкино – из стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 120 мм и 82 мм и вооружения БТР обстреливали Верхнеторецкое, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку, из гранатометов – Камянку и Зайцево, из крупнокалиберных пулеметов – Пески. В районе Песок, Троицкого и Зайцево позиции украинских военнослужащих обстреливали вражеские снайперы.

"Несмотря на провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали", – подчеркнули в Штабе.

Напомним, что в конце марта Трехсторонняя контактная группа, в которую входят и представители РФ, договорились о перемирии на Донбассе с 1 апреля. Однако с самого первого дня пророссийские боевики нарушали режим прекращения огня.