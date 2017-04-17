Боевики пошли на обострение конфликта на Донбассе
Праздничные дни проходят под залпы тяжелого вооружения
Боевики осуществляли вооруженные провокации во время Пасхальных праздников. Об этом сообщает Штаб военной операции со ссылкой на украинскую сторону в Совместном центре координации и контроля (СЦКК).
Так, за минувшие сутки боевики обстреливали позиции ВСУ из тяжелого вооружения в районах населенных пунктов Водяное, Екатериновка, Павлополь и Гнутово.
"Такие действия незаконных вооруженных формирований свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежеланию соблюдать режим прекращения огня", – подчеркнули в СЦКК.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военных.
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