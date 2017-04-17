Боевики пошли на обострение конфликта на Донбассе

Сегодня, 10:34

Праздничные дни проходят под залпы тяжелого вооружения

Боевики продолжают провокации. Фото: AFP
Боевики продолжают провокации. Фото: AFP

Боевики осуществляли вооруженные провокации во время Пасхальных праздников. Об этом сообщает Штаб военной операции со ссылкой на украинскую сторону в Совместном центре координации и контроля (СЦКК).

Так, за минувшие сутки боевики обстреливали позиции ВСУ из тяжелого вооружения в районах населенных пунктов Водяное, Екатериновка, Павлополь и Гнутово.

"Такие действия незаконных вооруженных формирований свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежеланию соблюдать режим прекращения огня", – подчеркнули в СЦКК.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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