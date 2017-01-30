Боевики применили "Грады" и бронетехнику под Мариуполем

На Мариупольском направлении не утихают обстрелы

На Мариупольском направлении сохраняется напряженная обстановка. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении украинских позиций в районе Талаковки.

Использовав реактивную систему Град "П", артиллерию 122 миллиметра, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, боевики вели огонь по Водяному. 122 миллиметровая артиллерия обстреливала Лебединское.

Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вели БТР и БМП противника.