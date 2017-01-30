Боевики применили "Грады" и бронетехнику под Мариуполем

Сегодня, 09:21

На Мариупольском направлении не утихают обстрелы

Под Мариуполем идут бои. Фото: AFP
Под Мариуполем идут бои. Фото: AFP

На Мариупольском направлении сохраняется напряженная обстановка. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении украинских позиций в районе Талаковки.

Использовав реактивную систему Град "П", артиллерию 122 миллиметра, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, боевики вели огонь по Водяному. 122 миллиметровая артиллерия обстреливала Лебединское.

Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вели БТР и БМП противника.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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