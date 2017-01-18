Боевики устроили масштабные чистки в ожидании важного гостя из Москвы – эксперт

В Новоазовск (Донецкая область) прибыли боевики одного из подразделений батальона "Бастион". Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, часть боевиков в составе батальона – уроженцы Кавказа, носящие бороды, что вызывает массовые слухи среди местного населения о прибытии подразделения "кадыровцев" из РФ.

"С момента прибытия боевики совместно с местной "военной комендатурой" начали осуществлять усиленные меры по контролю за ситуацией в Новоазовске. Данные мероприятия проводятся как в отношении гражданского населения, так и в отношении "военнослужащих" дислоцирующегося в Новоазовском районе "9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты", что вызывает крайне негативную реакцию у боевиков "9-го полка", – отметил эксперт.

Тымчук также добавил, что за прошедшие трое суток в "комендатуру" Новоазовска и "на подвал" в Безыменное за различные нарушения было отправлено более 20 боевиков "9-го полка".

"Среди боевиков "полка" распространяется информация, что указанные действия осуществляются в преддверии "визита важной персоны" в Новоазовск. Как указали в частном разговоре представители "чеченцев" – ждут "большого гостя из Москвы", – констатировал эксперт.

Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.