Боевики вывели из строя военных

Сегодня, 08:14

Противник ведет обстрелы по всей линии разграничения

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Приморском направлении из 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал морских пехотинцев вблизи Павлополя. Позиции у Гнутово противник обстрелял из минометов калибром 120-мм и автоматических гранатометов.

На Донецком направлении военных в районе Авдеевки обстреливали из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам у Зайцево противник вел огонь из вооружения БМП и гранатометов.

На Луганском направлении Катериновку обстреляли из 120-мм минометов и автоматических гранатометов. 

За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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