Боевики вывели из строя военных
Противник ведет обстрелы по всей линии разграничения
За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Приморском направлении из 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал морских пехотинцев вблизи Павлополя. Позиции у Гнутово противник обстрелял из минометов калибром 120-мм и автоматических гранатометов.
На Донецком направлении военных в районе Авдеевки обстреливали из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам у Зайцево противник вел огонь из вооружения БМП и гранатометов.
На Луганском направлении Катериновку обстреляли из 120-мм минометов и автоматических гранатометов.
За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.
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