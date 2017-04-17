Боевики вывели из строя военных

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Приморском направлении из 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал морских пехотинцев вблизи Павлополя. Позиции у Гнутово противник обстрелял из минометов калибром 120-мм и автоматических гранатометов.

На Донецком направлении военных в районе Авдеевки обстреливали из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам у Зайцево противник вел огонь из вооружения БМП и гранатометов.

На Луганском направлении Катериновку обстреляли из 120-мм минометов и автоматических гранатометов.

За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.