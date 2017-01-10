Боевики вывели из строя военных

За период с 7 по 10 января в результате обстрелов в Луганской области были ранены 6 украинских военных. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, все пострадавшие были госпитализированы с минно-взрывными и осколочными ранениями.

"С вечера 7 января из "БМ-21 ГРАД", минометов калибра 120 и 82 мм, ПТРК, СПГ-9, АГС-17, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и СВД боевики обстреливали мирные территории области. В общем, от 33 обстрелов пострадали Станично-Луганский, Новоайдарский и Попаснянский районы области, граничащие с оккупированной территорией", – пояснили в полиции.

Все факты обстрелов внесены в Единый реестр по статье "Террористический акт".