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Боевики вывели из строя военных http://www.segodnya.ua/img/article/7869/43_main.1484058345.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/43_tn.1484058345.jpg Донбасс Противник активизировал обстрелы в Луганской области

Боевики вывели из строя военных

Сегодня, 16:23

Противник активизировал обстрелы в Луганской области

Боевики ранили 6 бойцов. Фото: AFP
Боевики ранили 6 бойцов. Фото: AFP

За период с 7 по 10 января в результате обстрелов в Луганской области были ранены 6 украинских военных. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, все пострадавшие были госпитализированы с минно-взрывными и осколочными ранениями.

"С вечера 7 января из "БМ-21 ГРАД", минометов калибра 120 и 82 мм, ПТРК, СПГ-9, АГС-17, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и СВД боевики обстреливали мирные территории области. В общем, от 33 обстрелов пострадали Станично-Луганский, Новоайдарский и Попаснянский районы области, граничащие с оккупированной территорией", – пояснили в полиции.

Все факты обстрелов внесены в Единый реестр по статье "Террористический акт".
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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