Донецкие дети плачут над сочинениями и задают взрослые вопросы

Дети Донецка снова как будто вернулись в 2014-й год, наполненный выстрелами, взрывами и страхами. Едва отойдя от пережитого ужаса, успокоившись и начав крепко спать по ночам, донецкие малыши вновь услышали, как взрослые обмениваются артиллерийскими ударами.

Школы в Донецке полупустые – далеко не все родители готовы отпустить детей учиться под звуками недалеких обстрелов. В классах иногда сидят от силы пять-шесть человек, живущих в непосредственной близости от "альма-матер". Детские сады либо закрылись, либо начали работать по полдня. но и на улицах гуляющей детворы больше не стало – страшно.

Война глазами детей

Родители ищут психологов и пытаются вернуть детей в нормальное состояние. "Мой 7-летний сын в 2014-м году был страшно напуган взрывами возле нашего дома. Он постоянно плакал во сне, просыпался, постоянно требовал включить лампу в комнате – боялся темноты. Почти два месяца с ним занималась психолог. И как только ребенок успокоился, стал крепко и хорошо спать – снова началось страшное. Судя по всему, нам-таки придется уехать из Донецка, если это не закончится", – говорит донецкая мама Юлия Полякова.

Словно сговорившись, детям не дают забыть войну, заставляя постоянно помнить о том, что они живут в такое время. Дети пишут о войне сочинения, рисуют ее по заданию учителей, ставят театральные сценки. Насколько это ломает психику детей – даже трудно представить. "Моя дочь разрыдалась на уроке русского, где они писали сочинение "Война глазами детей". Она вспомнила, как мы с ней под взрывами почти ночью выбирались с Путиловки, как шли по кучам битого стекла, как дома стояли рядом пустые, разбитые и страшные, как ехали под обстрелом в тихий окраинный район Донецка. Страх пережитого уже вроде как затерся, но тут это сочинение… – рассказала жительница Донецка Евгения Чубай. – Оказалось, что многие дети из этого класса эмоционально отреагировали на такую тему. Родители пошли к директору с претензиями, а та только развела руками: "У меня программа…"

Фото: Соцсети



Собирают досье

Действительно, школьная программа на оккупированных территориях вызывает оторопь и у родителей, и у педагогов. Так, если на уроках гражданственности еще в прошлом году детям рассказывали хотя бы об истории Донбасса, его знаменитых людях, то сейчас эти школьные часы используются вовсе для другого.

"Какая-то история Павлика Морозова... Сыну задали домашнее задание написать очерк на тему "Каким моя семья видит будущее "ДНР". Представляете мое удивление, когда 11-летний ребенок вдруг начинает задавать совсем не детские вопросы, – делится дончанин Артур Клочков. – И это еще хорошо, что начал расспрашивать. А если бы он сам написал все то, что мы с женой обсуждаем на кухне? Пришлось проводить воспитательную работу, что не все можно рассказывать и писать, ну и сочинять вместе с ним историю, каким мы видим будущее этой непонятной "республики". И это же не первое похожее задание из разряда "сдай родителей". До этого сын должен был написать историю о том, чем занимаются его родители и кто они по профессии. Прямо досье собирают".

В других школах на этих уроках рассказывают о битве на "Саур-могиле" и "освобождении Дебальцево", правда, вовсе не в контексте Второй мировой войны. "А недавно приходили двое камуфляжников, типа "ветераны". Рассказывали какие они молодцы и какие укропы-фашисты. Потом увидели, что над классной доской висит портрет Шевченко и спросили при детях, почему в "школе ДНР" висят портреты бандеровцев?" Класс онемел вместе с учителем, которая потом попыталась что-то объяснить, но на нее так посмотрели, что она тут же сказала "Уберем". На следующее утром вместо Шевченко на стене висело фото Захарченко – распечатанное на принтере на обычной бумаге и в рамке. Дочь рассказала, что им потом учитель объяснила, что портреты вождей в школах вешают в странах с тоталитарным режимом и культом личности. Точно про нас", – поделилась жительница Ирина Ковальчук.

Фото: Соцсети

Оружие в детских руках

Словно в подтверждение этих слов боевики организовывают и проводят под звуки работы артиллерии соревнования по выживанию на фронте в зимних условиях. Нет, не между собой, а между военно-патриотическими клубами подростков. На фотографиях, которые гордо выкладываются в интернет, видно, что 14-15-летние парни и девчонки учатся обращаться с оружием и демонстрируют свои боевые навыки. "Цель подобных мероприятий – формирование стремления к овладению военными знаниями, навыками выживания в зимних условиях и готовности к службе в армии", – так заявила представитель одного из управлений образования так называемой "ДНР" Мария Полубан.

Родители других детей оценивают подобные "тренинги" с плохо скрытым ужасом: одно дело – тренировать детей, воспитывая в них спортивную выносливость, храбрость, ловкость, гибкость , и совсем другое – приучать детей к войне. "Оружие в детских руках – это страшно. Боевики словно готовят себе замену, новое пушечное мясо, которая поляжет в сомнительную славу никчемной, нищей, разграбленной своими же вождями "республики", – говорит дончанин Владимир Олейников. – Очень напоминают детей-смертников в некоторых восточных государствах. Безумно жаль, что их родители нормально воспринимают такое использование своих детей чужаками, которые своих отпрысков на Донбасс не привезли".