Экс-главарь боевиков раскрыл правду про "армию ДНР"

Вчера, 13:52

Ходаковский констатирует, что никто не хочет отдавать свои жизни за несуществующее "государство"

Александр Ходаковский. Фото: соцсети
Александр Ходаковский. Фото: соцсети

Бывший главарь бригады боевиков так называемой "ДНР" "Восток" Александр Ходаковский считает, что сбор "резервистов" является показухой и на самом деле нет большого числа желающих отдавать свои жизни за несуществующее "государство".

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на сообщение боевика в соцсетях.

"Невозможно любить и стремиться умереть за то, что представлено только показухой. Невозможно желать отдавать жизнь за людей, жирующих по кабакам, сложно стремиться в бой добровольно, когда порыв таких же добровольцев четырнадцатого года был проигнорирован государством", – пишет он.

Экс-главарь боевиков также заявил, что у так называемой "ДНР" нет новых воинских формирований и возможностей для их создания.

Ходаковский уверен, что даже если присутствующие на сборах "резервисты" пойдут воевать в составе "армии ДНР", позже их назовут мародерами.

Ранее Ходаковский заявлял, что каждый третий боевик "ДНР" – бывший уголовник.
государство, боевик, восток, главарь, ДНР, ходаковский

Вы сейчас просматриваете новость "Экс-главарь боевиков раскрыл правду про "армию ДНР"". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики угрожают мирным жителям. Фото: AFP

Боевики угрожают жителям Донецка за долги по коммуналке

Вчера, 13:36

Горожанам хотят запретить выезд из оккупированного "гетто"

Донбасс

Люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения. Фото: AFP

Блокпосты Донбасса: мучительное ожидание под свист снарядов

7 Апреля, 15:08

В пунктах пропуска люди по многу часов простаивают в очередях

Донбасс

Боевики пожаловались в Генштаб РФ. Фото: AFP

Боевики обвинили россиян в воровстве

7 Апреля, 11:47

Скандал вспыхнул из-за поставок военной техники  

Донбасс

Боевики гибнут на своих же минах. Фото: AFP

На Донбассе боевики погибли на собственных минах

7 Апреля, 11:17

Разведка сообщает о росте небоевых потерь у противника

Мир

"ДНР" изгнали из Чехии. Фото: архив

Чехия избавилась от "посольства ДНР"

7 Апреля, 10:31

Организатор "представительства" боевиков подтвердила ликвидацию своей организации 

Донбасс

Боевикам не хватает сил. Фото: AFP

Эксперты раскрыли антирекорд боевиков

7 Апреля, 10:15

Количество желающих пополнить ряды противника неуклонно снижается

Донбасс

Фото: AFP

От войны сходят с ума: репортаж из зоны боевых действий

7 Апреля, 10:05

За время конфликта на Донбассе погибли две тысячи мирных жителей, сотни людей страдают от постоянных обстрелов

Донбасс

Захарченко и Плотницкий. Фото: "Обозреватель"

ФСБ поставила ультиматум Захарченко и Плотницкому

7 Апреля, 09:40

Поводом стала излишняя болтливость их подчиненных

Донбасс

Боевики "Моторола" и "Гиви". Фото: YouTube

В "ДНР" назвали "заказчика" убийств "Моторолы" и "Гиви"

7 Апреля, 05:53

Боевики узрели в убийстве боевиков след СБУ и США

Скандалы

Владимир Меньшов, фото russianlook.com

Владимир Меньшов подтвердил передачу денег для боевиков на Донбассе

6 Апреля, 17:39

Российский режиссер заявил, что ему жаль, что это получило публичную огласку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования