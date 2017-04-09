Экс-главарь боевиков раскрыл правду про "армию ДНР"
Ходаковский констатирует, что никто не хочет отдавать свои жизни за несуществующее "государство"
Бывший главарь бригады боевиков так называемой "ДНР" "Восток" Александр Ходаковский считает, что сбор "резервистов" является показухой и на самом деле нет большого числа желающих отдавать свои жизни за несуществующее "государство".
Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на сообщение боевика в соцсетях.
"Невозможно любить и стремиться умереть за то, что представлено только показухой. Невозможно желать отдавать жизнь за людей, жирующих по кабакам, сложно стремиться в бой добровольно, когда порыв таких же добровольцев четырнадцатого года был проигнорирован государством", – пишет он.
Экс-главарь боевиков также заявил, что у так называемой "ДНР" нет новых воинских формирований и возможностей для их создания.
Ходаковский уверен, что даже если присутствующие на сборах "резервисты" пойдут воевать в составе "армии ДНР", позже их назовут мародерами.
Ранее Ходаковский заявлял, что каждый третий боевик "ДНР" – бывший уголовник.
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