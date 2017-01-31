Эксперт: Пока РФ не сядет за стол переговоров – война не прекратится

Сегодня, 10:45

Минский формат переговоров эффективен только при внутреннем конфликте, а на Донбассе – межгосударственный

Люди на Донбассе в ожидании конца войны. Фото: AFP
Люди на Донбассе в ожидании конца войны. Фото: AFP

Обострение ситуации на Донбассе, в частности в Авдеевке, связано с тем, что Кремль хочет показать, что держит ситуацию в нужном ему русле, поэтому для окончания войны нужно посадить РФ за стол переговоров в статусе воюющей страны. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne доктор политических наук Григорий Перепилица.

По его словам, "минский формат" переговоров эффективен только при внутреннем конфликте, в то время как на Донбассе развернулась межгосударственная война России против Украины.

"Все понимают, что "минский формат" является моделью урегулирования внутреннего конфликта. Поскольку мы зафиксировали, что у нас нет войны с Россией, а есть т. н. АТО, то Минский процесс и был построен на урегулировании конфликта между провинцией и Киевом. Однако у нас не внутренний конфликт, а межгосударственный. И до тех пор, пока мы не посадим Россию за стол переговоров, как воюющую сторону, никаких шансов достижения мира и прекращения войны нет", – сказал Перепелица.

Он отметил, что Путин с помощью войны на Донбассе продолжает вести свою международную политику.

"Стратегия Путина соединяет военные действия с дипломатией. И это логично, что он продолжает вести войну, как способ реализации своей политики. И в этом смысле, действительно, нынешние события имеют глобальный контекст, в том числе и переговоры (Петра Порошенко с Ангелой Меркель – ред.). Ведь украинская сторона в особе Порошенко пытается заручиться поддержкой западного сообщества, в частности, европейских стран", – пояснил Перепелица.

Ранее вице-спикер парламента Ирина Геращенко отмечала, что обострение ситуации на Донбассе связано с тем, что Россия опять пытается поднимать ставки и пугать мир эскалацией конфликта. Она подчеркнула, что РФ не выполняет не только пункт Минских соглашений об освобождении заложников, но и первый пункт – о немедленном прекращении огня.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
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