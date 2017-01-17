Геращенко раскрыла сценарий, который Кремль хочет навязать Украине

По мнению Геращенко, российская сторона надеется, что к власти в ключевых европейских странах придут более лояльны к ней администрации

Россия может "условно" выполнить два условия Минских соглашений и шантажировать Киев выборами и амнистии для боевиков. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказала первый вице-спикер Верховной Рады представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко.

"Вот, возьмет и выполнят первый пункт Минских соглашений, и неделю не будут стрелять. Далее возьмутся ко второму пункту – заложников. Скажут: хорошо, отпускаем 42, которые подтверждены. Все – соглашения выполнены, теперь требуем от Киева выборов и амнистии. Таким я вижу сценарий Кремля", – сказала Геращенко.

"Но выборы невозможны без демилитаризации региона и устойчивого режима тишины, мир невозможен без доступа и контроля над границей! Это твердая позиция украинской стороны. А по заложников, то их больше, чем 42. И мы не имеем права забыть о политзаключенных в РФ", – добавляет первый вице-спикер.

Геращенко отметила, что это "исключительно ее анализ ситуации с того, что видно из искусственного затягивания освобождения заложников на протяжении уже полутора лет". У вице-спикера нет сомнения в том, что Россия пока не собирается уходить из Донбасса.

"Ей важно, чтобы остался открытую границу на 400 километров, чтобы дальше боевики удерживали Дебальцево, куда ежедневно через железную дорогу поставляется российское оружие, чтобы дальше в ОРДЛО действовали эти незаконные вооруженные формирования, насчитывающие до 40 000 человек, из которых минимум шесть тысяч – это кадровые российские военные с перешить шевронами ", – говорит Геращенко.

"А еще, чтобы там прошли выборы, и" Саша и Игорек "(главари ОРДЛО Захарченко и Плотницкий – Ред.) Стали официальными руководителями этих регионов. Это все Россия хочет" втюхать "Украине", – отмечает депутат.

По мнению Геращенко, российская сторона надеется, что к власти в ключевых европейских странах придут более лояльны к ней администрации.

"Так же Москва, очевидно, ожидает, как себя поведет новая американская администрация по конфликтов, к которым причастна Россия, начиная от Сирии и заканчивая Донбассом", – отметила вице-спикер.