"Грады" накрыли Авдеевку: боевики продолжают обстреливать город – нардеп

Сегодня, 16:02

Со слов народного депутата Евгения Дейдея, интенсивность обстрелов возле Авдеевки не уменьшилась

фото sobytiya.net
фото sobytiya.net

Боевики продолжают атаки из "Градов" возле Авдеевки и до сих пор не соблюдают режим прекращения огня. Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей.

"Артобстрел продолжается, прилетает даже в девятку, но это всем известное место расположение, "Град" ложится абсолютно по всей территории старой Авдеевки. Особенно ближе к железной дороге. Я не могу сказать, что интенсивность обстрелов уменьшилась. Она такая, как была. Работает 152-й калибр, 120-й калибр и работает активная артиллерия врага, "Грады", – сообщил Дейдей.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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