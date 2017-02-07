Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставил медикаменты раненым из Марьинки

Сегодня, 23:10

Две женщины получили ранения во время обстрелов в городе


По оценкам Гуманитарного штаба Рината Ахметова, только за последние десять дней пострадали, по меньшей мере, 33 мирных жителя по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.

Тем, кому требуется помощь, Штаб оказывает поддержку лекарствами и расходными материалами. Так, партию медикаментов доставили раненым из Марьинки.

В районной больнице н.п. Курахово находятся сейчас три раненых мирных жителя: двое из Марьинки, один – из Красногоровки.

Так, у Аллы Зиньковской – осколочное ранение головы. Женщина попала под обстрел возле своего дома. В тот вечер она хотела спрятаться у родственницы, но не успела. В больнице извлекли осколок из головы Зиньковской, однако еще один остается у нее в спине.

Ее соседка по палате Людмила Малыхина отправилась за покупками в центр Марьинки, где получила ранение от разрывной пули.

Расходные материалы и медикаменты для женщин в считанные дни доставил штаб Рината Ахметова.

"Спасибо Штабу Ахметова за помощь, потому что мы стараемся, чтобы все раненные мирные жители получали лечение бесплатно, но, к сожалению, возможности государственной медицины ограничены, поэтому это нам большое подспорье, сотрудники Штаба сразу связываются и очень оперативно помогают", – рассказал травматолог Марьинской центральной районной больницы Дмитрий Нелипа.

Поддержку мирному населению Гуманитарный штаб оказывает по обе стороны линии соприкосновения.

"За весь период боевых действий более двухсот человек получили помощь от Рината Ахметова на лечение, это помощь в виде как медикаментов на первые дни в реанимации, так и сложные операции, которые были направлены на спасение жизни человека. Мы помогаем раненым мирным жителям как на подконтрольной территории, так и на неподконтрольной", – сообщила руководитель направления "Адресная помощь" штаба Рината Ахметова Юлия Герасименко.

Штаб Рината Ахметова спасает не только раненых, но и тяжелобольных. Приобретает медикаменты и дорогостоящие материалы для проведения различных операций. С начала боевых действий на Донбассе адресную помощь на лечение получили более семи тысяч восьмисот мирных жителей. Половина из них – дети.
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